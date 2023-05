Previsioni meteo, torna il sole: temperature in rialzo

By

Previsioni meteo che migliorano dopo le piogge dei giorni scorsi. Una situazione conseguenze al moto ondulatorio delle perturbazioni verso il Mediterraneo e che hanno influenzato gran parte dell’Italia.

Due promontori che si sono intervallati alle perturbazioni, con uno uno di essi che ha determinato una sorta di blocco sul nostro paese. Abbiamo, altresì, registrato un’attività ciclonica sulle zone adriatiche e ioniche con sviluppo di fenomeni convettivi. Da oggi, assisteremo ad un’attenuazione del vortice depressionario con ultimi disturbi sulle zone ioniche, ma in generale l’instabilità si attenuerà progressivamente.

Previsioni meteo oggi, giovedì 4 maggio 2023

Ci saranno lievi instabilità diurne su alcune zone, come la Puglia, le regioni ioniche e la Sicilia, che potrebbero causare deboli rovesci e locali temporali. Tuttavia, queste instabilità si attenueranno gradualmente a partire dalle prime ore serali.

Nel resto d’Italia, invece, si prevede stabilità atmosferica e un bel sole. Inoltre, ci sarà un leggero rinforzo della ventilazione settentrionale tra Molise, Appennino campano e la Puglia settentrionale.

Questo potrebbe causare una leggera diminuzione delle temperature nelle zone interessate. In generale, le condizioni meteorologiche in Italia saranno abbastanza favorevoli e non ci saranno fenomeni meteorologici estremi.

Previsioni meteo di domani, venerdì 5 maggio 2023

Venerdì 5 maggio l’alta pressione continuerà a consolidarsi in tutto il Paese, impedendo l’arrivo di nuove piogge. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sembra che l’alta pressione continuerà a resistere anche durante il primo weekend di maggio, con condizioni meteo stabili che caratterizzeranno gran parte dell’Italia.

Tuttavia, a partire dalla seconda parte di venerdì, una perturbazione che si muove attraverso l’Europa centrale riuscirà a lambire le regioni settentrionali dell’Italia, determinando un aumento dell’instabilità sulle Alpi. Ciò significa che nelle zone alpine potrebbero verificarsi dei temporali e delle piogge, anche se per il resto del Paese il tempo dovrebbe rimanere stabile e soleggiato.

Fase transitoria

Questa perturbazione dovrebbe essere transitoria e non dovrebbe avere effetti significativi sulle altre regioni italiane. Tuttavia, potrebbe portare un po’ di frescura alle zone interessate dai temporali e migliorare la qualità dell’aria. In generale, si prevede un weekend di maggio piuttosto piacevole per la maggior parte dell’Italia, con temperature miti e cieli sereni.

Previsioni meteo di sabato 6 maggio 2023

Sabato 6 maggio il tempo in Italia vedrà un’accentuazione dell’instabilità sulle Alpi centro-orientali e sull’estremo Nord-Est. Questa situazione potrebbe determinare la formazione di qualche rovescio o temporale, che potrebbe anche sconfinare nelle vicine pianure, causando una possibile diffusione delle precipitazioni.

Invece, nelle altre regioni d’Italia, il tempo sarà prevalentemente soleggiato e stabile, con temperature gradevoli e clima piacevole.

Queste condizioni meteo stabili, adatte alle attività all’aria aperta e al turismo, dovrebbero mantenere il loro andamento positivo per tutto il weekend, favorendo anche l’afflusso di turisti in alcune località del paese.

Tuttavia, in presenza di temporali e piogge, è sempre consigliato prestare attenzione alle condizioni del suolo e del traffico stradale, al fine di evitare eventuali rischi e pericoli.

Andamento delle temperature

La seconda metà della settimana vedrà un aumento significativo delle temperature in tutta Italia. Dalle regioni settentrionali a quelle meridionali, il clima diventerà mite e confortevole, con valori massimi che oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi Celsius.

Tuttavia, in alcune zone, come ad esempio quelle costiere, non è escluso che si possano registrare punte termiche ancora più elevate.

Il rialzo termico, infatti, sarà causato dall’avvicinamento di un’area di alta pressione che porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Questo comporterà un aumento delle temperature sia di giorno che di notte, con valori minimi che in alcune zone potrebbero superare i 10 gradi Celsius.

Ciò significa che le condizioni climatiche saranno ideali per godersi una piacevole passeggiata all’aria aperta o per organizzare una gita fuori porta in compagnia di amici o familiari.