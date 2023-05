Sbarca il caldo estivo in Italia, oltre i 30 gradi in queste zone italiane: dove

Sbarca il caldo estivo in Italia, in queste zone nel nostro Paese si arriveranno a toccare oltre 30 gradi. Ecco chi deve prestare particolare attenzione.

Se fino a qualche settimana fa si parlava di primavera in anticipo, oggi possiamo invece parlare già dell’estate che comincia ad affacciarsi nel nostro Paese. È vero che negli ultimi giorni, tra pioggia e temperature non tanto miti, sembra di essere ritornati in autunno ma questo quadro climatico così instabile sta per cambiare.

Le temperature si alzeranno notevolmente, le mattinate saranno bollenti e le serate altrettanto calde. Secondo i meteorologi non vivremo nessuna fase di passaggio o transazione tra la primavera e l’estate: il calore estivo si manifesterà improvvisamente introducendoci in quella che sarà ricordata come una delle estati più bollenti della storia.

Secondo gli esperti del tempo, saranno alcune città del nostro Stivale in particolare a soffrire per le temperature eccessivamente alte e intollerabili. Ormai non ci sono più dubbi: ufficialmente sbarca il caldo estivo in Italia.

Un nuovo anticiclone proveniente dall’Africa sta per travolgere la nostra Italia. Il nostro Paese dopo il freddo e il gelo degli ultimi mesi ora si appresta a vivere una nuova fase climatica che sarà sicuramente ricordata per molto tempo.

I meteorologi lanciano già l’allarme caldo: in alcune zone del nostro Stivale si arriveranno a toccare e persino a superare i 30 gradi. Curioso di scoprire se anche tu vivi in una delle zone cosiddette a rischio?

Gli esperti del tempo non hanno nessun dubbio: saranno soprattutto le città del Centro-Sud ad essere avvolte dalla morsa del caldo. Anche alcuni versanti del Nord-Ovest rappresenteranno l’eccezione in uno stivale che da un punto di vista climatico sarà ripartito in 3 fasce.

Una prima fascia, quella che abbraccia le regioni del Nord-Est, sarà caratterizzata da un clima stabile con temperature piacevoli ma non eccessivamente calde. Addio a venti e piogge frequenti: il calore arriva ufficialmente anche al Nord.

La seconda fascia è quella che racchiude le regioni del Centro-Sud. Qui le temperature saliranno oltre la media e in alcune città Laziali e Campane si arriveranno a superare addirittura i 30 gradi. Anche qui possiamo dire addio a temporali sparsi, freddo e venti. Il caldo sarà una costante invariabile in questi versanti italiani almeno fino a metà giugno.

L’ultima fascia climatica è quella che comprende invece le Isole. Già in questi giorni in Sicilia e Sardegna le temperature non sono state per nulla primaverili ma il caldo ha fatto gridare già all’estate. Per il momento, in quasi tutte le città delle isole menzionate, le temperature sono ancora tollerabili dato che oscillano tra una minima di 10 gradi e una massima di 22 gradi.

A partire però da questo fine settimana, le temperature subiranno un’incredibile impennata: a Nuoro e Catania per esempio, si sfioreranno i 26 gradi.

Dal 5 maggio la situazione climatica cambierà poi in tutta Italia. Il nostro Paese sarà travolto da correnti calde e torride che spaventano, e anche tanto, i meteorologi. Ma non è tutto. Come se non bastasse la presenza dell’anticiclone africano, a peggiorare la situazione arriverà anche El Niño.

Stiamo parlando di un altro ciclone caldo che proviene dalle zone del Pacifico. Anche questo si preannuncia catastrofico e pericoloso per via delle alte temperature che porterà in Italia.

I meteorologi credono che tra qualche settimana, i 30 gradi dell’anticiclone africano si trasformeranno in 40 gradi o più proprio a causa de El Niño. Insomma, se è vero che le previsioni climatiche possono comunque cambiare da un momento all’altro, è altrettanto vero che il caldo che ci aspetta spaventa e fa paura.

Gli eccessi non sono mai buoni in nessun senso: se il troppo freddo è pericoloso per il nostro Paese, lo è anche il troppo caldo. Coltivazioni, terreni, foreste e animali sono in pericolo. La Protezione Civile è stata già messa in stato di allerta: le alte temperature delle prossime settimane sono percepite e vissute già come una minaccia.