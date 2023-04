Sarebbero questi i segni zodiacali più longevi: proprio loro vivono di più al mondo

Sapevi che alcuni segni zodiacali vivono più a lungo di altri? Scopriamo insieme quali sono e perché.

I segni zodiacali più longevi saranno quelli che più di tutti gli altri, potranno godersi la tanto desiderata pensione.

Segni zodiacali: chi vive di più?

Lo zodiaco, con i suoi segni zodiacali, può dare molte indicazioni riguardo le caratteristiche generali di ciascuno di noi. Naturalmente, si tratta di informazioni indicative, da prendere con le pinze ma che, spesso, sono in grado di fornire dei tratti, per lo meno generali, su ciascun soggetto.

Tra le informazioni che gli astri danno sui segni zodiacali, oltre al carattere, al comportamento nelle relazioni e quant’altro, c’è anche la longevità. Chi non vorrebbe conoscere qual è la propria aspettativa di vita?

I pianeti possono avere la loro influenza anche su questo importante dettaglio nella vita di ognuno. Ora, non ti resta che verificare se rientri in uno di questi segni zodiacali più longevi e aspettare per goderti la pensione, sempre se non puoi farlo già.

Chi sono nel dettaglio

Anche se ogni giorno, tantissime persone consultano l’oroscopo per conoscere come andrà la giornata o la settimana, non è escluso che i segni zodiacali possano dare delle informazioni dettagliate sulla longevità delle persone. Naturalmente, più la previsione è dilatata nel tempo, più è difficile che sia davvero azzeccata.

Tuttavia, conoscere quali sono i segni zodiacali che vivono di più non guasta. In primis, bisogna fare una distinzione tra persone di sesso femminile e persone di sesso maschile.

In cima alla classifica ci sono i Pesci (20 febbraio – 20 marzo). Medaglia d’argento per i nati sotto il segno della Bilancia (23 settembre – 22 ottobre). Sia per gli uomini che per le donne l’età media si aggira tra i 77 e gli 81 anni. Medaglia di bronzo, invece, per i nati sotto il segno dei Gemelli (21 maggio – 21 giugno) anche se le donne appartenenti a questo segno zodiacale potrebbero vivere fino a 85 anni.

Così come esistono i segni più longevi, esistono anche quelli che hanno un’aspettativa di vita inferiore. Il Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio), purtroppo, è uno di questi. Lo stesso accade anche per i nati sotto il segno dell’Acquario (21 gennaio – 19 febbraio). La vita media, per entrambi i segni, sia che si tratti di uomini, sia che si tratti di donne, è di 72 anni.

Il primo nella lista nera, però, è lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) la cui aspettativa di vita massima è di 62/63 anni. Una bassa longevità dovuta soprattutto allo stile di vita dello Scorpione che vuole godersi appieno tutte le esperienze.

Naturalmente, come abbiamo detto prima, si tratta di informazioni indicative, da prendere con le pinze, poiché non è affatto escluso che uno Scorpione possa vivere anche più di un Pesci. E tu a quale segno appartieni?