In cosa consiste il matrimonio simbolico e perché si sta diffondendo in Italia

Molte delle coppie che hanno deciso di convolare a nozze, hanno utilizzato il pagamento a rate per organizzare la cerimonia classica, un’organizzazione che prevede un costo che, negli ultimi tre anni, si aggira intorno ai 20.000 euro.

Non manca poi chi preferisce utilizzare il rito simbolico il quale non ha valore legale, è del tutto personalizzato e può essere officiato da chiunque, un tipo di cerimonia che risulta essere molto economica.

Il costo di un matrimonio

Attualmente in Italia, decidere di sposarsi, costa davvero molto. Infatti, in base a ciò che afferma l’osservatorio Compass, negli ultimi 3 anni il costo medio di una cerimonia è di circa 20.000 euro, a cui però va aggiunta anche un’incidenza media per il costo degli abiti degli sposi pari al 11,4%.

Continuando ad analizzare i dati condivisi dall’osservatorio, molte sono le coppie che hanno bisogno di dilazionare i pagamenti in rate. Infatti, se non sarebbe presente tale opzione, molti futuri sposi sarebbero costretti a rinunciare o a rimandare la cerimonia. Una delle soluzioni più utilizzate è il PagoLight (Buy now pay later), ossia uno strumento che dà la possibilità di ottenere servizi e beni attraverso un pagamento diviso in 12 mesi entro la cifra dei 3.000 euro senza vedere applicato però nessun costo aggiuntiva. Non manca poi chi invece opta per il matrimonio simbolico.

Si fa strada il matrimonio simbolico

Il matrimonio simbolico è un rito che proviene dall’America e che, poco alla volta, sta attenendo successo anche in Italia. Si tratta di una cerimonia priva di valore legale e il cui costo varia in base alla situazione. In genere viene celebrato in una location che non prende l’appellativo di Casa Comunale, luogo in cui quindi non si può celebrare il rito civile necessario. Uno degli esempi di matrimonio simbolico è quello che ha organizzato Silvio Berlusconi con Marta Fascina nel 2022.

Inoltre, dal sito matrimonio.com, veniamo a conoscenza del fatto che tale soluzione viene utilizzata dalle coppie che hanno preso della decisione di non aggiungere dei ospiti sia in comune che in chiesa. Si tratta di un rito che può essere celebrato da chiunque. Non è necessario leggere nessun tipo di testo fisso né tantomeno si dovrà fare riferimento al codice civile. Ed è per questo motivo che tale matrimonio può essere personalizzato in ogni sua parte.

Era il 2018 l’anno in cui c’è stato un primo cambiamento su questo argomento. In quell’anno infatti per la prima volta il matrimonio civile fu il più scelto a differenza delle cerimonie religiose. Nel 2021 c’è stato poi un 5,1% se si fa il confronto con il periodo prima della pandemia. A questo riguardo, il Messaggero ha organizzato un’intervista con la presidente di Federcelebrante, Liana Moca, secondo la quale soltanto nel 2022 è aumentato del 330% la richiesta di matrimoni simbolici. Non mancano poi delle persone che, accanto al matrimonio simbolico, aggiungono anche l’unione civile la quale però viene organizzata in un secondo momento.

Infatti all’estero sposarsi con il rito civile non risulta essere così semplice in quanto, oltre al problema di trovare una data, molto spesso ci si trova di fronte a dei prezzi davvero eccessivi. In base a ciò che riferisce Il Messaggero, sposarsi in Campidoglio richiede il costo di 1.400 euro per i non residenti mentre a Firenze il costo è di 6.300 euro. Non manca poi la presenza di difficoltà burocratiche che gli stranieri devono affrontare.

In base a ciò che afferma Federmep, ossia l’associazione che riunisce tutte le aziende e i lavoratori del settore, due terzi delle celebrazioni straniere sono costituiti proprio dai riti simbolici per un totale di affari pari a 300 milioni di euro nel corso di un anno. Il wedding planner, ossia colui che viene incaricato di organizzare la cerimonia nei minimi particolari, in genere riceve un compenso di 500 euro.