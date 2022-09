“Sarai sempre con noi”, Flavio Insinna: l’addio fa piangere tutti gli italiani

By

Ha conquistato il pubblico con il quiz L’Eredità ed un ruolo nella fiction Don Matteo attirando gli spettatori con la sua simpatia e la sua umiltà. Flavio Insinna, nel corso degli anni, si è rivelato un talento alla conduzione, un vero professionista, che spicca per umiltà e modestia.

Ricorda ancora con amarezza la vicenda che l’ha visto al centro di una polemica mediatica. In una puntata di Affari tuoi trattò male uno dei concorrenti e certi membri dello staff. In un’intervista, Flavio ha ammesso il suo errore: “Io stesso non mi sono ancora perdonato, ci vorrà del tempo prima di dimenticare…”.

Ma non è questo che ha fatto commuovere gli italiani. Di recente, ha espresso parole che hanno fatto piangere tanti italiani ricordando una persona, un grande conduttore, che ha cambiato in meglio il mondo dello spettacolo in TV.

Flavio Insinna: il famoso conduttore ricorda una persona speciale

Ripercorriamo brevemente la carriera di Flavio Insinna. Dopo il diploma, si è iscritto al corso di recitazione del maestro Alessandro Fersen. Nel 1990, si è diplomato presso il “Laboratorio di esercitazioni sceniche” di Roma, diretto dal grande Gigi Proietti.

Tra i diversi ruoli ottenuti in alcuni film, ricordiamo quello più degno di nota del Capitano Anceschi che vede Insinna al fianco di Terence Hill e Nino Frassica nella fiction televisiva Don Matteo. A seguire, i ruoli in Ho sposato uno sbirro e Don Pappagallo e Don Bosco, in cui ha dimostrato di funzionare anche in ruoli più seri.

Con il programma Affari tuoi affidatogli dalla Rai, Flavio Insinna ha iniziato a scalare il successo come conduttore. Questo programma ha superato in termini di share perfino Striscia la notizia.

“Sarai sempre con noi”: Flavio Insinna commuove tutti

Il conduttore Flavio Insinna, protagonista di Tutti a scuola, di recente ha pronunciato una frase che ha commosso tutta Italia.

“Sarai sempre con noi”. Si riferisce a Fabrizio Frizzi, che Flavio ha voluto ricordare lasciando il segno e facendo emozionare tanti italiani. Frizzi è stato colui che ha lanciato Insinna.

Ha pronunciato questa frase il 16 settembre, in occasione dello spettacolo in onda su Rai 1 da lui presentato, che inaugura l’anno scolastico. Le prime edizioni del programma Tutti a scuola, attualmente condotto da Insinna, hanno visto come padrone di casa proprio Fabrizio Frizzi.

Con una voce spezzata dall’emozione, Flavio ha ricordato Frizzi, indimenticabile: la sua presenza è ancora viva. “Oggi non saremmo qui, se per tanti anni Fabrizio non avesse curato con grande passione questo programma” ha concluso commosso.