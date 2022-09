Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento

Tutto fatto per il ritorno in Italia di Fabio Cannavaro, l’ex pallone d’oro ha trovato nelle ultime ore un accordo con il club campano e famerà un contratto biennale con l’obiettivo di riportare subito il Benvenuto a lottare per la promozione in Serie A.



Il posto lasciato vacante da Fabio Caserta sarà occupato da Fabio Cannavaro, l’ex difensore della Juventus è pronto alla prima grande esperienza da allenatore nel nostro Paese dopo le avventure in Cina.

Cannavaro sarà il terzo campione del mondo presente nel campionato di Serie B dopo Pippo Inzaghi e Fabio Grosso.

Fabio Cannavaro non allena da ormai quasi due anni e mezzo, dopo le esperienze in Arabia Saudita e Cina l’ex difensore è pronto a mettersi in gioco anche in Italia con la società campana che crede fortemente nelle sua capacità.

Benevento, ecco Fabio Cannavaro!

Dopo aver scritto la storia del calcio italiano come giocatore ora Fabio Cannavaro ha voglia di stupire anche come allenatore.

Per l’ex campione del mondo la grande chance di misurarsi in un campionato competitivo ed alla guida di un club importante che ha l’obbligo di puntare alla promozione in Serie A.

Con appena 7 punti in sei partite l’avvio di campionato non è stato certamente esaltante per il Benevento che ha salutato Fabio Caserta dopo 50 panchine ufficiali con il club giallorosso.

La società campana ha deciso di investire su Fabio Cannavaro fin da subito, mettendo l’ex campione del mondo come prima scelta in assoluto tra le tante opzioni possibili.

La rosa del Benevento è competitiva e forte, il nuovo allenatore dovrà essere bravo non soltanto dal punto di vista tecnico quanto soprattutto, almeno all’inizio, nel caricare psicologicamente una squadra che sembra scarica e troppo demoralizzata.

Il nuovo allenatore farà il suo esordio ufficiale sulla panchina del Benevento domenica 2 ottobre quando i campani ospiteranno l‘Ascoli.

Il campionato di Serie B si fa estremamente avvincente e competitivo grazie all’arrivo di tanti giocatori ed allenatori in grado di alzare notevolmente il livello della competizione.

Fabio Cannavaro non ha mai nascosto il suo sogno di allenare la nazionale italiana, vedremo se con il tempo riuscirà a raggiungere questo obiettivo.

Tanta curiosità soprattutto sul tipo di calcio che vorrà proporre l’ex pallone d’oro, attenzione speciali alla difesa e contropiede veloce saranno le armi con cui l’ex campione del mondo proverà a risollevare la stagione del Benevento, parola al campo, Cannavaro è pronto per questa nuova sfida.