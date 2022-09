Sarah Palin fallisce di nuovo alle urne nonostante il sostegno di Trump

La democratica di origine nativa Mary Peltola vince il seggio per l’Alaska, uno stato repubblicano da decenni, contro Sarah Palin, appoggiata da Trump.

L’Alaska è uno stato repubblicano. I candidati democratici alle elezioni presidenziali non vincono lì da più di mezzo secolo. E mezzo secolo è quello che era stato il repubblicano Don Young alla Camera dei Rappresentanti nell’unico seggio che corrisponde al territorio più vasto degli Stati Uniti quando è morto, lo scorso marzo, all’età di 88 anni.

L’elezione speciale per sostituirlo è stata il 16 agosto, ma fino a questo mercoledì il risultato non è noto: la repubblicana Sarah Palin, nonostante il sostegno di Trump (o proprio per questo), è stata sconfitta dalla democratica Mary Peltola, la prima discendente dei nativi dell’Alaska per andare al Congresso. Fino ad oggi, l’ultima volta che un democratico ha vinto le elezioni per la Camera dei rappresentanti in Alaska è stato nel 1972. Nick Begich lo ha fatto dopo la sua morte.

Il volo su cui stava viaggiando da Anchorage a Juneau andò perso per sempre il 16 ottobre di quell’anno, probabilmente sommerso nelle acque del Golfo dell’Alaska, ma la sua morte non fu legalmente dichiarata fino al 29 dicembre, dopo la sua vittoria postuma a novembre . In un’altra svolta alquanto insolita degli eventi, si può dire che ora è stato suo nipote, il repubblicano Nick Begich III, a dare una nuova vittoria ai Democratici. O almeno, i suoi elettori.

Con il peculiare sistema di voto preferenziale lanciato dall’Alaska, gli elettori hanno ordinato ai candidati di votare in ordine di preferenza. Se nessuno ha ottenuto più del 50% dei voti, come è successo, il terzo viene eliminato e viene calcolata la seconda opzione di chi lo ha votato, in una sorta di secondo turno automatico. Begich III è stato all’altezza del suo nome ed è arrivato terzo. E nonostante i suoi elettori fossero repubblicani, circa la metà di loro preferiva il candidato democratico come seconda scelta rispetto a Sarah Palin.

Mary Peltola non avrebbe potuto avere un regalo di compleanno migliore. Questo mercoledì ha compiuto 49 anni ed è stata eletta come la prima donna a rappresentare l’Alaska alla Camera dei Rappresentanti. È anche la prima discendente dei nativi dell’Alaska a farlo. Vista la divisione del voto repubblicano tra Palin e Begich III, Peltola aveva già prevalso al primo turno, con circa il 40% dei voti, contro il 31% di Palin, prima di contare i secondi voti di Begich III, che finalmente hanno dato lui vittoria, in attesa di essere ufficialmente certificata.

Sarah Palin aveva criticato questo sistema di voto qualche settimana fa a Dallas (Texas): “In Alaska abbiamo questo bizzarro sistema che è stato adottato di recente, in ordine di preferenza, in cui non importa se ottieni il maggior numero di voti. In realtà importa se hai più voti al secondo e al terzo posto, in base alla classifica degli elettori. È strano, è contorto, è complicato e provoca la repressione degli elettori”, ha detto alla conferenza conservatrice in cui Trump è stato il protagonista principale.

Originaria di un villaggio nativo dell’Alaska, Yupik, Peltola è una candidata estremamente gentile, colta e corretta, che ha suscitato simpatia come membro del Congresso statale e ora ha condotto una campagna positiva mentre i suoi due rivali repubblicani si attaccavano a vicenda. In questo sistema elettorale, i candidati che provocano il rifiuto vengono danneggiati e lei ha persino la simpatia della stessa Palin.

Le due erano incinta allo stesso tempo essendo un governatore e l’altra deputata statale e mantengono una relazione cordiale. Anche la famiglia di Peltola e quella del defunto deputato che sostituisce, Don Young, erano amici l’uno dell’altro. Peltola venne a trascorrere il Ringraziamento a casa di Young a Washington. Durante il suo periodo come membro del Congresso, ha cercato di tessere complicità attraverso le divisioni partigiane per difendere le comunità rurali e remote dell’Alaska.

Peltola ha approvato con successo le leggi relative alla sicurezza scolastica, alla pesca, all’abuso di inalanti e ai distretti giudiziari. La difesa della pesca e delle risorse naturali e il diritto all’aborto sono stati gli assi della sua campagna. Per Sarah Palin è una dura sconfitta. Ha vinto le elezioni governative in Alaska e questo le è valso l’opportunità di accompagnare John McCain nelle elezioni presidenziali del 2008 come candidata alla vicepresidenza. Una campagna disastrosa e piena di errori l’ha portata a essere ridicolizzata all’estremo, a volte ingiustamente.

Dopo la sconfitta di McCain e Palin contro Barack Obama e Joe Biden, Sarah Palin si è anche dimessa da governatore, si è dedicata alla televisione e ha sostenuto Donald Trump nella sua corsa alla presidenza. L’ex presidente ha ricambiato il favore e l’ha sostenuta nella corsa al seggio in Alaska, ma Palin è vista come una figura divisiva che attira l’opposizione di molti elettori. Per l’ex presidente, la sconfitta di Palin è anche la sua sconfitta.