I Paesi Bassi prevedono di aumentare il salario minimo del 10%

L’aumento dello stipendio base bei Paesi Bassi è una delle misure del governo conservatore per mantenere il potere d’acquisto delle famiglie, che propone anche aumenti delle tasse per le imprese.

I quattro partiti che compongono il governo di centrodestra dei Paesi Bassi hanno raggiunto un accordo sulle misure da adottare per mantenere il potere d’acquisto delle famiglie nel 2023, vista l’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia. Nonostante i bilanci generali dello Stato verranno presentati il ​​20 settembre, la stampa nazionale ha cominciato a far trapelare alcuni dati.

Tra questi spicca l’aumento del 10% del salario minimo interprofessionale (SMI), che crescerebbe intorno ai 1.900 euro lordi mensili. Nel luglio 2022, secondo l’Ufficio centrale di statistica, si trattava di 1.756 euro dall’età di 21 anni per un lavoro a tempo pieno. L’accantonamento fa parte di un’iniezione di circa 15.000 milioni di euro, che include un aumento dei sussidi per l’infanzia.

I quattro partiti che compongono il governo di centrodestra dei Paesi Bassi hanno raggiunto un accordo

Il patto andrà a beneficio dei cittadini con redditi medi e bassi, e il conto per questi calcoli sarà sentito soprattutto dalle imprese e dalla fascia di popolazione a reddito più elevato. I 15.000 milioni di euro rappresentano più del doppio di quanto speso fino ad oggi nel 2022. In ogni caso, tutti i dettagli dei Budget verranno presentati il ​​terzo martedì di settembre. L’Esecutivo ha l’abitudine di tacere fino ad allora.

Tuttavia, anche le fughe di notizie dell’accordo sono una tradizione, e sia la stampa generale che quella economica hanno concordato questo mercoledì sull’aumento del salario minimo. I partiti di opposizione hanno spinto nelle ultime settimane per “riparare” il potere d’acquisto quest’anno. Il primo ministro Mark Rutte e il ministro delle finanze Sigrid Kaag hanno abbassato le aspettative, dicendo che solo i colpi peggiori possono essere parati.

“Saremo tutti un po’ più poveri”, ha detto Rutte

“Saremo tutti un po’ più poveri”, ha detto Rutte. Le aziende dovrebbero pagare più tasse sulle società: passeranno dal 15% al ​​19%, secondo i primi dati noti. Secondo i media olandesi, per i cittadini con alto potere d’acquisto, le aliquote su risparmio, quote d’impresa e seconde case passeranno dal 31% al 34% in tre fasi.

I portavoce di FNV, il più grande sindacato del Paese, hanno descritto i piani come “un passo nella giusta direzione, ma siccome il carrello della spesa costa già il 10% in più e l’energia è ancora più costosa, il 10% in più del salario minimo sarà piccolo”. Ad agosto, l’Ufficio centrale di pianificazione dei Paesi Bassi, che prepara i calcoli macroeconomici ufficiali, ha indicato che il potere d’acquisto potrebbe diminuire del 6,8% nell’anno in corso e recupererà solo dello 0,6% nel 2023.

Secondo questa stima, circa 1,2 milioni di famiglie può cadere in povertà, di cui 308.000 minori. Il patto sui conti dello Stato è stato raggiunto nelle prime ore di questo mercoledì, dopo oltre 14 ore di trattative da parte di esperti di ciascuno dei partiti al potere (liberali di destra, liberali di sinistra, democristiani e partito di ispirazione protestante Unione Cristiana). I leader politici si sono poi incontrati per più di 11 ore. I piani devono ora essere trasmessi al Consiglio di Stato, che li studierà. Con la tua approvazione, possono quindi andare in Parlamento.