“Sarà sempre con noi”, L’eredità in lutto: Flavio Insinna si commuove davanti a tutti

Nel corso della sua conduzione a L’Eredità, Flavio Insinna si è lasciato andare ad un momento di commozione. Vediamo cosa è successo.

Flavio Insinna è ormai una presenza fissa a L’Eredità e la trasmissione ha un grande successo di pubblico anche grazie alla verve del suo presentatore.

L’Eredità di Flavio Insinna

L’Eredità è il game show in onda sui canali Rai in fascia pomeridiana. Nel corso degli anni, per i telespettatori è diventato un appuntamento immancabile, in attesa della messa in onda del Tg della sera. I concorrenti che si sfidano sono sette e devono riuscire ad arrivare all’ultimo, superando una serie di prove.

Impossibile parlare de L’eredità senza fare riferimento a Flavio Insinna, lo showman e attore italiano legato a doppio filo alla conduzione del programma. Famoso per la sua verve e la sua comicità mai sguaiata, Flavio Insinna conduce il game show sin dal 2018. Da allora è diventato uno dei conduttori italiani più pagati. Si stima, infatti, che il suo cachet si aggiri sui 4000 euro per ogni puntata condotta de L’eredità. Farsi due conti, a questo punto, è piuttosto facile.

Un momento di commozione

il conduttore Flavio Insinna ci ha tenuto a ricordare una persona venuta a mancare di recente e legata a doppio filo con la trasmissione L’Eredità. Si tratta di Fabrizio Sciannameo il musicista che ha composto la musica che fa da sigla al programma televisivo nel momento in cui si mette in scena la ghigliottina.

Il momento di commozione di Flavio Insinna è avvenuto poco prima di annunciare alla campionessa se avesse dato o no la risposta esatta. Il conduttore ha detto:

“Questa musica che sentite, così carica di tensione e di sfumature, con il gong e le suggestioni che evoca, è stata composta da Fabrizio Sciannameo, assieme a Tommaso Casigliani”.

La musica della ghigliottina, stando a quanto ha affermato il conduttore, è stata una colonna portante del programma e i telespettatori hanno imparato a conoscerla sin da quando al timone de L’Eredità c’era Fabrizio Frizzi.

Insinna ci ha tenuto a rimarcare come Fabrizio Sciannameo sarà sempre con tutto il cast della trasmissione poiché ci sarà sempre la musica composta da lui:

“Fabrizio Sciannameo sarà sempre con noi, lui è qua. Sarà sempre qui con la sua musica della ghigliottina”.

Dopodiché, ci ha tenuto a mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia del compositore. Fabrizio ha collaborato, nel corso della sua carriera, con artisti del calibro di Gino Paoli.

Nel corso della sua carriera, Sciannameo era stato il bassista di Alex Britti, dal 1996 al 2016. Anche da parte del cantautore è arrivato un messaggio di cordoglio attraverso il suo Instagram. Il musicista si è spento a 54 anni.

Un ricordo alla memoria di Sciannameo è stato fatto anche su Repubblica, dalla penna di Ernesto Assante che ha voluto ricordare il contributo del musicista a Webnotte, uno show in onda sul web.