Bari: nonna prova a svegliare il nipote per cena, ma si accorge che è morto. Gigi Pascazio morto per un infarto fulminante.

La nonna si è recata in camera del nipote per svegliarlo, ma non ci è riuscita: Gigi Pascazio, 17 anni, infatti, era morto nel sonno a causa di un infarto fulminante. Un tragico destino che ha delle similitudini con quello della madre, morta a 24 anni. La scuola e la comunità si stringono intorno al dolore della famiglia, colpita da una nuova e straziante perdita per la quale, forse, gli esami autoptici potranno dare una spiegazione.

Un infarto fulminante si è portato via Gigi Pascazio, 17enne di Bari. Un destino amaro, come quello che toccò alla madre che, appena 24enne, morì in circostanze simili. Una tragedia per la nonna che lo aveva cresciuto e che già aveva perso la figlia tempo prima.

Il ragazzo era uno studente dell’Istituto Ettore Majorana. Paola Petruzzelli, dirigente della scuola, ha pubblicato un post sui social, in cui ha espresso il proprio cordoglio, annunciato la drammatica notizia a tutti i compagni del ragazzo e agli studenti della scuola stessa.

Sul corpo del ragazzo è stata predisposta l’autopsia al fine di comprendere, nello specifico, le reali cause della morte, che sarebbe sopraggiunta a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Il saluto dei compagni di classe

Le cause di questo infarto che ha tolto la vita al 17enne barese potrebbero essere legate a malformazioni genetiche. Anche la madre, infatti, decedette a 24 anni in una situazione molto simile.

Anche i compagni di classe del giovane hanno dato un ultimo saluto al loro amico, con messaggi di vicinanza e d’amore per la famiglia che ha dovuto affrontare queste seconda drammatica perdita.

Tra i vari messaggi lasciati dagli amici, c’è quello della zia di Gigi Pascazio, la quale afferma, con grande tristezza, che all’età del nipote non si può di certo morire, ricordando la morte anche della giovane madre: “Non è possibile“, afferma la donna, esprimendo l’incapacità di poter accettare un evento del genere.

Nei prossimi giorni, si potrebbero ottenere informazioni più dettagliati in merito al decesso del giovane che si è spento mentre schiacciava un pisolino prima di cena. Attraverso l’esame autoptico, infatti, probabilmente si sarà in grado di stabilire l’eventuale collegamento genetico tra la madre e il figlio, visto che entrambi sono morti in giovane età.