“Sarà il vincitore di Amici”, spunta l’indiscrezione: chi potrebbe alzare la coppa

Ecco chi dovrebbe essere il vincitore di Amici secondo questo sondaggio sul talent show che sta facendo molto discutere.

Vi sveliamo chi potrebbe alzare la prossima coppa del talent show di Canale 5 in base a questo sondaggio che sta spopolando sul web.

La finale di Amici vi aspetta

Il palinsesto tv ha già annunciato che la finale della 22esima edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 domenica, 14 maggio.

Quest’edizione ha creato non poche polemiche su molti fronti. Alcuni allievi, come Wax e Cricca, sono ritenuti “raccomandati” da molti telespettatori, che non si spiegano come vengano sempre salvati dai giudici.

Continuano le polemiche sul “noce moscata gate”, del quale si sa ben poco. Ciò che è noto, però, è che due degli allievi coinvolti, Maddalena e Wax, sono ancora all’interno della scuola.

Anche le varie eliminazioni stanno suscitando parecchie polemiche: in particolare, le eliminazioni di Ramon, di Samu e di Federica sono ancora ritenute dai telespettatori “inspiegabili”. In molti pensavano che i tre sarebbero arrivati addirittura in finale.

Ormai, all’interno della scuola di Amici 22, sono rimasti soltanto in pochi: nella squadra di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano troviamo Isobel e Aaron, in quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ci sono Cricca, Maddalena e Angelina, mentre nell’ultima squadra, quella di Raimondo Todaro e Arisa, sono presenti Wax e Mattia.

Chi sarà il vincitore di Amici? Ecco che ve lo sveliamo attraverso un sondaggio che sta circolando in rete.

Ecco chi sarà il vincitore di Amici

L’account Twitter di “Amici News” ha pubblicato alcuni sondaggi riguardo il prossimo vincitore di Amici. Sarà un cantante o un ballerino? Chi saranno i vincitori di categoria?

Sono queste le domande alle quali i telespettatori stanno provando a rispondere. Tra i nomi più gettonati compaiono Isobel Fetiye Kinnear e Mattia Zenzola: la prima, però, sta ottenendo il 77% delle preferenze.

Tra i cantanti, invece, spicca Angelina Mango con l’88% delle preferenze. La cantante è senza dubbio molto talentuosa, anche se in tantissimi sostengono che non avesse bisogno della scuola di Amici per imparare a cantare o a stare sul palco.

Sarebbero proprio i tre, infatti, a contendersi la vittoria finale, mentre risulta chiaro che a vincere la categoria canto sarà senza dubbio Angelina. Niente da fare, quindi, per gli altri concorrenti del talent show di Maria De Filippi.

Maddalena, infatti, ha dimostrato di essere migliorata, ma evidentemente non così tanto da battere gli altri due rivali. Cricca e Wax, invece, nonostante piacciano ai giudici, non sono mai riusciti a raccogliere tanti complimenti quanti ne ha collezionati la figlia di Mango.

Durante la serata finale, però, la situazione potrebbe ribaltarsi completamente, visto che sarà la unica in diretta di quest’edizione e l’unica nella quale a votare saranno i telespettatori.

Al televoto sembrerebbe essere avvantaggiato Mattia, che ormai i telespettatori conoscono da due anni, visto che aveva preso parte anche alla scorsa edizione di Amici, che aveva dovuto abbandonare a seguito di un infortunio.