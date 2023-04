Meteo, sbarca la lacuna ciclonica: ecco dove potrebbe arrivare pioggia e neve

By

Ecco dove dovrebbe arrivare la lacuna ciclonica in Italia. Lo svelano le previsioni del meteo, che sostengono che arriveranno pioggia e neve.

Vi sveliamo tutti i dettagli che riguardano il meteo dei prossimi giorni di aprile del 2023. Gli esperti hanno previsto che arriverà un’intensa lacuna ciclonica davvero inaspettata, che condizionerà sia il nord che il centro che il sud Italia.

Meteo di aprile, cosa sta succedendo

Gli ultimi giorni di questo mese di aprile del 2023 saranno interessati all’arrivo di un’inattesa lacuna ciclonica. Si tratta di una perturbazione che proviene dalla Finlandia e che arriverà fino al nostro Paese.

L’aria in questione è di natura gelida e attraverserà vari Paesi europei come ad esempio la Gran Bretagna, la Bielorussia, la Polonia, la Germania e la Francia. Arriverà infine anche in Italia, dove inizieranno a registrarsi delle temperature piuttosto rigide e tipiche dell’inverno.

Gli italiani dovranno rinunciare a una fine di aprile dalle temperature tipicamente primaverili: ritornerà, infatti, un clima pressoché invernale, che lascerà anche spazio alle piogge, ai venti e alle burrasche che non permetteranno agli italiani di godersi i ponti festivi che interessano questo periodo.

Ma quali saranno le zone d’Italia maggiormente colpite da questa lacuna ciclonica? Ecco che di seguito vi sveliamo di quali si tratta nello specifico.

In arrivo la lacuna ciclonica

I meteorologi segnalano l’arrivo della lacuna ciclonica, una nuova perturbazione che proviene dal nord dell’Europa e che sarà caratterizzata da forti temporali.

La parte dell’Italia maggiormente condizionata da quest’evento sarà la zona settentrionale. I temporali arriveranno anche sulle Alpi, fino a 1300 metri.

Gli esperti prevedono che il maltempo si abbatterà anche su un’altra zona d’Italia: stiamo parlando di quella Centro-Sud, che vedrà l’arrivo di intensi rovesci. Si abbatteranno soprattutto sugli Appennini, ma anche in Emilia Romagna, in Umbria e nelle Marche.

La perturbazione inizierà a mostrare i suoi effetti all’inizio di questa settimana lungo la zona settentrionale della penisola, dopodiché si sposterà via via sempre più al centro e al sud. Al sud la lacuna ciclonica arriverà nei giorni prossimi al weekend. In ogni caso, si alterneranno a delle schiarite che daranno un po’ di respiro agli italiani.

Probabilmente nessuno si aspettava che sull’Italia sarebbe tornato il maltempo, visto che i meteorologi avevano previsto che sarebbe arrivato sulla penisola un vento proveniente dal nord dell’Africa.

Probabilmente, però, quest’aria attraverserà il nostro Paese in modo rapido e verrà vinta da un’altra corrente, proveniente, invece, dal nord del nostro continente. Gli esperti e le autorità avvertono di prestare attenzione al cambiamento climatico repentino, che può portare disagi sia a livello della viabilità che a livello personale.

Questi cambi bruschi di temperatura, infatti, stanno abbassando le difese immunitarie degli italiani, già provati dalla pandemia.

Quest’anno, infatti, si stanno registrando molti casi di sintomatologie aggressive, simili a quelle che compaiono quando si è colpiti da virus sconosciuti. Si raccomanda di proteggere soprattutto le categorie più fragili, come i bambini e gli anziani, in modo che non subiscano gli effetti di questo ritorno all’inverno.