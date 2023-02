Sapresti trovare il gorilla nascosto in meno di 12 secondi? Non è da tutti

Test visivo: riesci a trovare il gorilla che si nasconde in questa immagine? Solo il 3% completa la sfida in 12 secondi. E’ davvero un grattacapo complicato da risolvere. E tu sei nel gruppo dei superdotati?

Il test che ti proponiamo oggi è davvero una sfida complicata per la tua mente. Solo in pochi riescono ad individuare il gorilla presente nell’immagine. E tu sei capace a localizzare l’animale in 12 secondi?

Stimolare il cervello attraverso i test visivi

Non ci sono dubbi: i test visivi, i puzzle numerici o comunque tutti i giochi che rientrano nella categoria delle illusioni ottiche, sono strumenti super utili per rilassare e stimolare il cervello.

Indicati anche dagli studiosi della mente e da figure professionali come i neurologi, come eccellenti, queste sfide mentali dovrebbero essere il nostro pane quotidiano. L’apparato visivo ci permette di percepire il mondo esterno così come è in realtà ma le immagini che invece i nostri occhi vedono in questi test di illusione ottica, sono capaci di mostrarci una realtà diversa o distolta e addirittura di ingannare la nostra mente.

Il test per esempio che ti proponiamo oggi, è sicuramente una sfida ardua. Solo in pochi riescono a risolverlo. Secondo le statistiche, il 3% degli utenti che ha provato questo quiz è riuscito a localizzare l’animale che si nasconde nella foto in soli 12 secondi. E tu lo riesci a vedere il gorilla nascosto nella foresta?

Cervello in allenamento: cosa dicono i neurologi

I neurologi sono convinti che fare puzzle, cruciverba o semplicemente allenarsi ogni giorno con i test visivi o con i giochi di illusione ottica sia la strada giusta per accentuare non soltanto le proprie capacità cognitive e le funzioni visive ma anche per migliorare la memoria e la concentrazione.

Da ormai un po’ di tempo, su internet hanno iniziato a circolare queste categorie di quiz che hanno attirato l’interesse e la curiosità di milioni e milioni di internauti. Tantissime sono le persone che ogni giorno si mettono alla prova in queste sfide spinose che si rivelano poi una tecnica di allenamento straordinaria per il nostro cervello.

Non è sempre facile risolvere questi quiz. Spesso gli illustratori si divertono a nascondere dettagli come oggetti o animali in punti strategici, per esempio in paesaggi colorati o pieni di alberi che distolgono la nostra attenzione.

Prendi per esempio in considerazione il quiz di oggi. Questo è sicuramente uno dei più complicati con cui ti ritroverai ad avere a che fare. Nell’immagine presente davanti ai tuoi occhi, c’è un paesaggio molto bello, una foresta con un piccolo corso d’acqua.

Ebbene, sai che in questo paesaggio fiabesco si nasconde un gorilla? Secondo le statistiche risolvere questo quiz è davvero complicatissimo: solo il 3% degli internauti è riuscito a localizzare l’animale e addirittura in 12 secondi. Tu rientri nella categoria dei superdotati? Scoprilo concentrandoti al massimo per risolvere questo test.

Il test del gorilla: la soluzione

Se anche tu sei un amante dei giochi cerebrali e dei test visivi o dei quiz di illusione ottica, allora non puoi sicuramente farti scappare questo rompicapo che sta attirando l’attenzione di milioni di utenti social.

Nell’immagine che puoi vedere dinanzi ai tuoi occhi, in questo bellissimo paesaggio, si nasconde un gorilla. Il 3% riesce a localizzare l’animale in 12 secondi. E tu sei tra coloro che possiamo definire super geni? Scoprilo subito.

Sappiamo che questa immagine può essere davvero difficile da analizzare. L’occhio può essere disturbato dai colori accesi e dai sentieri alberati ma ti garantiamo che il primate è davvero presente nella foto.

Concentrati al massimo e dispiega le tue funzioni visive, vedrai che riuscirai a trovarlo. Hai visto dove si è nascosto il nostro gorilla? Se la risposta è sì, allora sei davvero un genietto e meriti il primo premio.

Se invece non sei riuscito ad individuare il primate, non preoccuparti ti aiutiamo noi. Guarda il cerchietto rosso nella foto in basso. Ora lo vedi il gorilla? Se hai avuto difficoltà a individuarlo, continua a esercitarti ogni giorno e vedrai che anche tu migliorerai nella risoluzione di queste sfide.