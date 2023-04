Sapete perché gli ombrelli hanno tutti la punta? La motivazione è importantissima

Sapete perché gli ombrelli hanno tutti la punta? Ecco la motivazione importantissima che tutti però ignorano. Finalmente spunta fuori la verità. Da oggi guarderai l’ombrello in maniera completamente diversa.

La storia del primo ombrello: come è nato e dove

Gli ombrelli continuano ancora tutt’oggi ad essere considerati come degli accessori ed oggetti indispensabili non solo per proteggerci dalla pioggia ma in alcuni casi anche dal sole.

Hai mai visto dei turisti, soprattutto provenienti dai Paesi più freddi, girare per l’Italia con l’ombrello per proteggersi dalle alte temperature e dai raggi del sole troppo forti?

Solo gli italiani hanno la tendenza ad utilizzare gli ombrelli per ripararsi esclusivamente dalla pioggia. Ti sei mai chiesto chi ha inventato il primo ombrello? E soprattutto, dove è nata questa invenzione così geniale?

Oggi lo scopriamo. La storia ci porta indietro nei secoli, nel periodo degli Egizi i quali utilizzavano dei ventagli per proteggersi dai raggi solari troppo forti. Tuttavia il primo ombrello possiamo dire che sia nato in Cina intorno al 600 a.C.

Anche nell’Impero Romano esso era conosciuto: le donne utilizzavano un parasole non solo per proteggersi dal sole ma anche come mezzo per sedurre uomini ricchi e potenti.

Agli inizi del Cinquecento l’ombrello arriva anche in Francia grazie alla sovrana Caterina de’ Medici e successivamente in Inghilterra dove inizierà ad essere utilizzato per proteggersi dagli incessanti temporali del territorio britannico.

A partire poi dall’800 diventa un accessorio utilizzato sia dalle donne che dagli uomini in tutta Europa e in particolare in Italia. Come è fatto un ombrello?

Ovviamente la qualità dipende dai materiali utilizzati. Nel 1850 Samuel Fox, un americano ingegnoso, realizzò un prototipo di parasole con delle bacchette in acciaio piegate a forma di U in modo da conferire a questo accessorio una struttura più leggera e resistente allo stesso tempo.

Mentre la copertura era realizzata con della stoffa impermeabile. Se c’è una caratteristica che da sempre accomuna tutti gli ombrelli è la punta. Sai che funzione essa svolge? È importantissima.

Sapete perché gli ombrelli hanno tutti la punta? Ecco la motivazione importantissima

Come abbiamo ricordato poc’anzi, il primo ombrello si può dire che sia nato in Cina intorno al 600 avanti Cristo. La sua storia dunque è più che secolare. Nei secoli, ovviamente, ne sono stati realizzati prototipi diversi e con materiali differenti per rendere questo accessorio il più leggero, resistente e utile possibile.

Se c’è però una caratteristica che accomuna tutti gli ombrelli è questa: ovvero la punta. Sapete perché gli ombrelli hanno tutti la punta? La motivazione è davvero importantissima.

Non serve solo a per conferire stabilità o equilibrio al nostro parasole o parapioggia, ma essa ha uno scopo ben più importante e intelligente: ovvero serve a ripararsi dai fulmini.

Attenzione però, perché proprio questo puntale può essere un’arma a doppio taglio. A seconda della posizione in cui si mette l’ombrello, per esempio, essa può causare danni oppure no.

Se l’ombrello è tenuto troppo in alto rispetto alla testa e la punta è diretta verso il cielo e ci sono dei fulmini, esso può diventare un punto di contatto tra le cariche elettriche che si riverseranno sull’uomo. In ogni caso, la punta che è posta all’estremità dell’ombrello serve anche a proteggere questo accessorio dal contatto diretto con il suolo.