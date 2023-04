Papi dice addio in anticipo all’Isola? Cosa c’è di vero sui rapporti con Blasi

Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare della presunta frattura tra Enrico Papi e Ilary Blasi. Cosa c’è di vero? Stando a molti rumors, i rapporti tra i due non sarebbero dei più idilliaci e oggi The Pipol Gossip ha lanciato un’indiscrezione che vorrebbe il padrone di casa di Scherzi a parte con un piede fuori dallo studio dell’Isola dei Famosi.

Una partenza difficoltosa, almeno per conduttrice e opinionisti, quella di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tra Ilary Blasi e Enrico Papi non correrebbe “buon sangue” e avrebbero già iniziato a scontrarsi fin dalla prima puntata di due lunedì fa. Stando a quanto dicono i beninformati, a non andare proprio giù alla conduttrice romana sarebbe un’eccessiva esuberanza del collega, che tenderebbe a rubarle un po’ gli spazi. Oggi, inoltre, The Pipol Gossip ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale i rapporti sarebbero così deteriorati che Papi rischierebbe di finire prima del tempo la sua esperienza come opinionista. Cosa c’è di vero?

Ilary Blasi furiosa con Papi: il conduttore a un passo dall’addio all’Isola dei Famosi? La verità

Stando a quanto racconta The Pipol Gossip, ci sarebbero in queste ore in corso delle riunioni piuttosto accese tra la dirigenza Mediaset e la produzione dell’Isola dei Famosi per decidere sulla sorte di Enrico Papi in qualità di opinionista del reality. L’esordio del conduttore romano non sarebbe partita nel migliore dei modi, e a sentire la mancanza di Nicola Savino non sarebbe solo il pubblico, ma anche la stessa Blasi, che secondo il sito l’avrebbe definita “disastrosa“.

Pare infatti che già nel corso della prima puntata, durante un “nero“, ovvero una pausa pubblicitaria, la conduttrice si sia lamentata nel dietro le quinte per il modo di fare del concittadino, chiedendo a gran voce che venisse ridimensionato.

Ma a scatenare la furia non solo di Ilary, ma anche di produzione e vertici Mediaset, sarebbe stata la trovata di Papi messa in atto questo lunedì, quando ha cercato di strappare dalle sue mani la busta con il nome dell’eliminato della puntata.

Apriti cielo: si tratta di una tradizione, e di un annuncio che spetta solo al padrone di casa, in questo caso a Blasi, che ha innervosito e reso non poco gelida l’atmosfera in studio. Ci potrebbero tuttavia essere altri motivi dietro a questa apparente “antipatia“.

Scontri Blasi-Papi, in molti pensano che ci possa essere dell’altro dietro ai loro “battibecchi”

Come già accaduto con Alvin, lo storico inviato speciale in Honduras, nonché grande amico di Ilary, poco prima della messa in onda della nuova edizione del programma si rincorrono spesso e volentieri voci su presunti litigi tra i due. Voci, appunto, di solito poi smentite dai fatti che li vedono invece scherzare tra loro e andare d’amore e d’accordo.

E se anche questi presunti screzi con Papi fossero un modo per tenere invece desta l’attenzione del pubblico sul “survival show“? Non è da sottovalutare nemmeno questa ipotesi, della quale in parecchi, soprattutto sui social, si dicono sicuri.

Intanto, anche l’eventualità che il conduttore di Scherzi a parte possa essere “messo alla porta” all’Isola appare abbastanza inverosimile. È più probabile che, come si dice convinta Fanpage.it, Papi sia stato ripreso e gli sia stato chiesto di contenersi e non rubare la scena alla collega.

Inoltre, risulta poco possibile che un contratto venga stralciato per motivi anche economici, visto che comporterebbe penali con tutta probabilità anche salate. Inoltre, proprio pochi minuti fa, sul suo profilo Twitter, Enrico ha pubblicato un post, con una frase a dir poco sibillina: “Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina (non l’ho detto io!)”.

Non è dato saperlo, anche se in molti lo sospettano e sono curiosi di vedere come si comporteranno i due lunedì prossimo, quando andrà in onda la terza puntata del programma.