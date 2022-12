Sanremo 2023: spopola il Fantasanremo, numeri da record

By

Dopo l’annuncio di tutti i Big in gara a Sanremo 2023, è cominciata la foga per il Fantasanremo, un gioco che ormai da anni è diventato super popolare tra i fan del Festival. Ecco i numeri di quest’anno.

Il Festival di Sanremo sta per tornare e ogni anno, sempre di più, è seguito da milioni di persone in Italia, che negli ultimi anni hanno anche scoperto un nuovo modo per viverlo divertendosi: il Fantasanremo.

Un gioco, nato nel 2020 da un gruppo di ragazzi della provincia di Fermo, che ha appassionato tantissimi italiani, che creano la loro squadra del cuore con i cantanti in gara. Anche per il 2023, il Fantasanremo spopola, arrivando già oggi a numeri impressionanti.

Il Fantasanremo: un fenomeno da più di 170mila iscritti

Per questo Sanremo 2023, che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio, si prospettano numeri davvero vincenti.

Ma non parliamo delle serate, che su quelle non ci sono ancora statistiche, ma bensì del Fantasanremo, il gioco fantasy a cui possono partecipare davvero tutti, anche gli stessi cantanti.

Dal 2020, questo gioco ha coinvolto migliaia di persone in Italia, che hanno scoperto un nuovo modo di guardare il Festival della Canzone Italiana, ovvero gareggiando con la propria fanta squadra.

Il gioco consiste nel creare la propria squadra di cantanti, scegliendo un capitano e altri quattro componenti in gara. Questo avendo a disposizione una somma di “Baudi”, ovvero i soldi fittizi creati per il Fantasanremo, che sono 100 in totale per giocatore.

Ogni cantante in gara ha una quotazione, in base a quella si potrà acquistare e creare la propria squadra del cuore. Durante le serate di Sanremo 2023, in base a un regolamento prestabilito, si potranno fare punti e sperare così di vincere la gloria del Fantasanremo.

Tra i cantanti, Ultimo vale di più, ovvero 27 Baudi, seguito da Marco Mengoni, che vale 26 Baudi, Giorgia con 25 Baudi e Elodie con 24 Baudi.

Un vero e proprio successo

Quest’anno, dopo due anni in cui ha spopolato alla grande, il Fantasanremo conta già più di 170mila iscritti, tra cui anche alcuni personaggi famosi come Emma Marrone, vincitrice del gioco lo scorso anno.

Infatti, la cantante ha postato su Instagram la sua squadra, chiamata “La Gloria Eterna”, coinvolgendo la propria community a partecipare.

Nato per scherzo, con all’inizio solo 47 iscritti, il Fantasanremo in due anni è diventato davvero un gioco popolare.

Dal 2020, in cui al Bar Papalina in provincia di Fermo si riunisce un gruppo di amici per giocare e vedere il Festival di Sanremo, ad oggi tutta l’Italia partecipa, grazie al passaggio sul web.

Uno dei fondatori, Giacomo Piccinini, ha parlato con l’Adnkronos annunciando cifre esponenziali per Sanremo 2023:

Abbiamo ottenuto in un giorno più di un terzo del totale dell’anno scorso. Credo che quest’anno raggiungeremo i 500.000 già all’inizio dell’anno, poi si abbasserà fisiologicamente il ritmo delle iscrizioni per impennarsi di nuovo negli ultimi giorni, con i ritardatari. Il risultato di queste ore resta storico, oltre ogni possibile aspettativa

Un risultato storico, dice, ed effettivamente è proprio così: il Fantasanremo è già in trend da giorni su Twitter e, probabilmente, non smetterà di esserlo fino all’inizio della kermesse, dove poi partirà la gara effettiva.