Sanremo 2023, i look della serata finale

La lunga maratona del Festival di Sanremo anche per quest’anno si conclude. Con la vittoria di Marco Mengoni, favorito dai pronostici ancora prima di iniziare la kermesse. La co-conduttrice, Chiara Ferragni, è ritornata sul palco dell’Ariston con degli abiti firmati Schiaparelli, veicolando sempre dei messaggi sulla figura della donna guerriera e dei suoi diritti umani.

La serata finale della 73 esima edizione del festival della musica italiana ha visto ancora una volta look eleganti, audaci, trasgressivi, sobri e anche non adatti alla situazione, giusto per accontentare i gusti di tutti.

Gli outfit più belli della finale di Sanremo

Si cala il sipario del festival di Sanremo, come sempre tanto atteso dagli italiani. Un occasione per commentare i cantanti in gara, le loro canzoni ma sicuramente, per i più stilosi, anche i loro total look.

Non soltanto gli outfit degli artisti che gareggiano ma anche dei conduttori, del direttore artistico, degli ospiti e anche del pubblico vip presente in sala. Iniziamo da Chiara Ferragni e tutta la sua famiglia che in occasione della serata finale hanno assistito alla kermesse.

L’imprenditrice digitale nelle vesti di co-conduttrice per la seconda volta, con i suoi abiti firmati Schiaparelli ha voluto lanciare dei forti messaggi a sostegno della donna, quella forte e guerriera, compresi i suoi diritti umani indossando una collana a forma di utero. Le sorelle e mamma Marina, in prima fila, in abito lungo indossavano dei capi firmati Atelier eme.

Nota di merito anche per l’attrice Luisa Ranieri, intervenuta come ospite, stupenda nella sua bellezza mediterranea e verace, scendendo le scale dell’Ariston con uno spacco vertiginoso e mostrando la sua bellezza a 360 gradi.

Look audace ed impatto anche per Elodie, la quale non ha vinto la gara ma in fatto di look ha sicuramente stupito tutti, dalla prima all’ultima sera.

Il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha fatto due cambi d’abito: il primo uno smoking dai ricami floreali pieno di cristalli, il secondo una giacca damascata bianca con il rever tempestata di lustrini.

Gli altri look

Sicuramente, in queste serate, così come le canzoni che, chi più, chi meno, sono entrate in loop nella testa degli italiani, lo stesso vale per i look: ci sono quelli che difficilmente potrai dimenticare, come ad esempio quelli manifesto della Ferragni, e poi, ci saranno quelli che andranno a finire nel dimenticatoio perchè magari non hanno colpito.

Nella finale di Sanremo, tra gli outfit che non hanno colpito e che passeranno in secondo piano sicuramente ci sarà quello di Madame, la quale indossava una sorta di vestaglia bianca; idem per Anna Oxa, scapigliata e trasandata in total black.

Ultimo, ancora una volta smanicato e con il suo stile minimal urban, questa volta ha deciso di indossare il colore bianco. Lazza, il quale si è aggiudicato il secondo posto con la sua Cenere ha deciso per la finale un outfit rosso fiammante, forse fin troppo.

Rosa Chemical, outfit trasgressivo, ma in molti lo ricorderanno non tanto per i suoi capezzoli di fuori ma più per il bacio saffico improvvisato con Fedez.

Infine, il vincitore Marco Mengoni, con un look by Versace, ha deciso di presentarsi ancora una volta smanicato in total black.