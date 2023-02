Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: “È stata veramente maleducata”

Qualche ora dopo essere sceso dal palco dell’Ariston, Fedez in diretta su Instagram ha raccontato un episodio accaduto oggi pomeriggio durante le prove: protagonista Anna Oxa e un comportamento poco educato.

Tutti quelli che seguono Fedez sanno benissimo che non ha peli sulla lingua e, soprattutto, non ha paura di raccontare cosa gli succede, anche cose scomode.

Il rapper ha appena duettato con gli Articolo 31 e, tornato nella sua casa sanremese, ha condiviso un episodio accaduto questo pomeriggio all’Ariston durante le prove della quarta serata. Protagonista dell’aneddoto Anna Oxa.

Fedez contro Anna Oxa: cosa è successo

Pochi minuti fa, mentre su Rai 1 continua la messa in onda del Festival di Sanremo, Fedez tornato a casa dopo l’esibizione con gli Articolo 31, ha detto la sua su una cosa successa questo pomeriggio.

Il cantante, in diretta su Instagram insieme al fondatore dell’account Trash Italiano, ha raccontato delle prove avvenute nel pomeriggio all’Ariston.

Fedez spiega come si svolgono di solito le prove, con una scaletta precisa in cui è segnalato l’ordine in cui tutti i cantanti devono entrare a provare con l’orchestra.

Il rapper racconta che era arrivato il suo turno insieme agli Articolo 31, quando all’improvviso è arrivata Anna Oxa e li ha scavalcati, come se niente fosse, prendendo il loro posto.

“Oggi è stata veramente maleducata. C’era una scaletta per le prove: lei è arrivata e ha saltato la fila. noi stavamo aspettando da due ore… non è stato un bel comportamento”

“ANNA OXA È STATA MALEDUCATA” FEDEZ HA DECISO DI SFAMARCI #Sanremo2023 pic.twitter.com/TSWnSl02kZ — trashbiccis (@trashbiccis) February 10, 2023

Fedez è indignato da questa cosa, afferma che qualunque sia la fama di un’artista nessuno è autorizzato a comportarsi così con i propri colleghi, soprattutto perché tutti sono lì a lavorare.

Il caso Anna Oxa a Sanremo, si continua a parlare

Insomma, a quanto pare Anna Oxa continua a far parlare di sé durante questa edizione del Festival di Sanremo 2023, con i suoi comportamenti un po’ sopra le righe.

Già dall’inizio, Anna Oxa ha dimostrato di non essere come gli altri cantanti: non partecipa a interviste, non ha sfilato sul green carpet, il suo alone di mistero incuriosisce ma non piace a molti.

Tra l’altro, i comunicati stampa della sua società Oxarte fanno molto discutere in questi giorni: prima la sua addetta stampa, o chi per lei, sbotta contro chi dice di non aver capito il testo della canzone, poi si scaglia contro il televoto, che non è possibile effettuare all’estero.

Una serie di polemiche che sul web stanno facendo parlare sempre di più, come arriveremo alla finale di domani? Staremo a vedere.