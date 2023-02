Alberto Zaccheroni in rianimazione dopo una caduta

By

L’allenatore 69enne Alberto Zaccheroni è ricoverato in rianimazione per una caduta avvenuta in casa.

L’allenatore ed ex calciatore romagnolo è stato trovato privo di sensi dai soccorritori sanitari, che sono intervenuti tempestivamente nella sua casa a Cesenatico dopo la segnalazione della moglie e dalla compagna del figlio, presenti al momento dell’incidente.

Alberto Zaccheroni ricoverato

Poco fa l’allenatore Alberto Zaccheroni è caduto violentemente all’interno della sua abitazione di Cesenatico ed è stato portato in ambulanza presso l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena per essere ricoverato in rianimazione.

L’allarme è stato lanciato dalla moglie Franca e dalla compagna del figlio Lara che erano con lui e i sanitari lo hanno trovato privo di sensi. Non è chiaro se la caduta sia dovuta ad un malore o meno.

L’incidente è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio e dai dettagli emersi sembra che l’allenatore abbia sbattuto violentemente la testa a terra.

Le notizie dall’ospedale

Non si hanno molte notizie sulle sue condizioni attuali e non sappiamo se a rendere critica la situazione sia stato il trauma dovuto alla caduta oppure un malore precedente, starà ai medici accertarlo.

Per ora, glie sami tomografici hanno descritto un quadro abbastanza grave e per questo Zaccheroni è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata nonostante al momento sia vigile.

I suoi ultimi lavori

Zaccheroni è ex ct della nazionale giapponese ed è entrato nel gruppo di studio tecnico per commentare nei Mondiali in Qatar e analizzare le partite dal suo punto di vista professionale.

Le sue parole sono state utili per comprendere lo sviluppo del gioco.

Lo abbiamo apprezzato tantissimo anche nel 1999 quando vinse il campionato di Serie A allenando il Milan. Ora tutti i tifosi auspicano la pronta guarigione dell’ex difensore che in realtà giocò molto poco come calciatore per una malattia polmonare che lo costrinse a seguire diverse squadre, ma come allenatore dove comunque ha eseguito sempre un lavoro impeccabile.