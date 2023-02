By

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, Amadeus, ha affermato di essere in contatto con lo staff del presidente Zelensky, in merito al suo intervento.

La prossima settimana inizierà la nuova edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più attesa in Italia, di cui si parla ormai da giorni.

Ancora una volta a condurlo ci sarà Amadeus che è pronto a ospitare in collegamento il presidente ucraino Zelensky, evento al centro di diverse polemiche. Ecco cosa ha detto in merito il noto presentatore.

Amadeus rassicura: “Siamo in contatto con lo staff di Zelensky”

Dopo le numerose polemiche in merito alla presenza del presidente Volodymyr Zelensky a Sanremo 2023, ora è Amadeus a parlare chiarendo alcuni punti.

Il conduttore questa sera è ospite a Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa, in collegamento dall’Ariston, e svela alcuni dettagli del Festival che avrà inizio martedì prossimo.

In particolare, sull’intervento del presidente Zelensky, che ci sarà durante la puntata finale dell’11 febbraio, Amadeus ha detto di essere in contatto con il suo staff per decidere come giostrare la presenza del leader ucraino.

Proprio in queste ore siamo in contatto con lo staff di Zelensky per decidere insieme al presidente le modalità del suo intervento al Festival

La presenza di Volodymyr Zelensky a Sanremo è stata vista da molti come controversa, poco adatta a un festival di intrattenimento, ma Amadeus difende la decisione della produzione del Festival, rassicurando tutti che entrambi i team si stanno organizzando al meglio per il suo intervento.

Il presentatore era già sceso in campo in difesa della presenza di Zelensky a Sanremo 2023, affermando che il messaggio del presidente ucraino sarà di pace e condivide il suo pensiero:

Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo

Le altre anticipazioni e i commenti sulla “concorrenza”

Amadeus ha anticipato anche altri dettagli in merito a questa 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, tra cui alcuni ospiti.

Infatti, durante la serata di sabato sera oltre a Zelensky, ci sarà anche Gino Paoli, uno dei cantautori più apprezzati in Italia e inoltre, come afferma il conduttore, ci sarà un ospite femminile a sorpresa, “una grande donna”.

Bruno Vespa, poi, chiede se ci sarà il suo amico Fiorello ancora una volta sul palco dell’Ariston, anche se lo scorso anno lo showman aveva affermato che sarebbe stato l’ultimo.

Amadeus non si sbilancia, dice di non sapere assolutamente nulla in merito alle intenzioni del suo caro amico:

Fiorello al Festival? Conosce perfettamente il palco, la città di Sanremo, l’albergo dove alloggiamo… magari! Giuro che non lo so. Io la stanza la tengo sempre, la tengo vuota, non si sa mai nella vita. Lui lo sa.

Inoltre, il conduttore del Festival ha commentato anche la scelta di Mediaset di non interrompere la programmazione solita durante le serate di Sanremo.

Amadeus resta diplomatico, condividendo il suo pensiero e dicendo che ognuno può fare ciò che vuole, non è assolutamente preoccupato di ciò che potrebbe accadere: il suo obiettivo è solo quello di presentare uno show musicale di livello.