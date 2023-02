Perché hanno iniziato molti a mettere 1 elastico attorno ai contenitori di caffè

La maggior parte della persone non riescono a fare a meno del caffè la mattina. E’ una bevanda che ci aiuta a dare la giusta energia per affrontare una nuova giornata. Ma non tutti conoscono un trucchetto facile che semplificherà questa comune abitudine: scopriamo di più.

Prima di iniziare una giornata impegnativa, è necessario darsi la giusta carica con una bella tazza di caffè. La colazione è il pasto più importante, quindi, non è affatto da sottovalutare. Ma anche in questa semplice operazione possiamo mettere in pratica diversi accorgimenti.

Ad esempio, lo sapete che è un’idea geniale mettere un elastico attorno al contenitore del caffè? Vi cambierà la vita. Non solo, è molto importante fare questo passaggio, perché ridurrete gli sprechi e risparmierete tantissimi soldi solamente con questa mossa: scopriamo come fare.

Per farlo ci sono tantissimi modi, esistono tantissimi tipi di macchinette sempre più innovativi. Ma tantissime persone non riescono a rinunciare alla classica moka. E’ molto semplice da fare, però esiste un trucchetto per facilitare questa operazione: scopriamo come fare.

Il procedimento

Quando prepariamo la moka, la prima cosa da fare è riempierla con dell’acqua e aggiungere qualche cucchiaino di caffè. Proprio durante questa operazione, molto spesso cade qualche granello di caffè e sporca di continuo il ripiano della cucina. Per non far accadere più questo piccolo disagio, possiamo mettere in pratica un trucchetto veramente geniale, facile da eseguire, infatti, ci vorrà davvero poco tempo.

Basterà, mettere un elastico su i due estremi del contenitore del caffè, per il verso della lunghezza. In questo, modo, quando tirerete su il cucchiaino, lo farete passare sotto questo elastico che eliminerà il caffè di troppo. E’ una soluzione veramente pratica, veloce e molto semplice. Non solo, è anche molto economica e vi farà risparmiare tantissimi soldi, perché non sprecherete nemmeno un granello di caffè.

Anche queste semplici operazioni hanno bisogno di alcuni trucchetti così geniali. Con un solo oggetto avrete risolto un problema non da poco. E’ importante ridurre gli sprechi e in questo modo ci sarete riusciti alla perfezione.