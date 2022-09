Sanna Marin dura contro la Russia: “L’Ucraina vincerà la guerra”

Il Primo Ministro finlandese Sanna Marin auspica una “rapida ratifica” dell’ingresso del Paese nordico nella NATO, e chede più “unità” contro la Russia e anche sanzioni più severe.

È l’affermazione del Primo Ministro finlandese, Sanna Marin, alla sessione plenaria del Parlamento europeo questo martedì. Il leader socialdemocratico, che guida l’adesione alla NATO del Paese europeo con i confini più lunghi con la Russia, ha esortato l’Unione Europea a continuare a stringere i ranghi di fronte all’aggressione del Cremlino contro l’Ucraina, che ha già compiuto 200 giorni, e al ricatto del presidente russo Vladimir Putin, che sta usando la dipendenza dell’Europa dal gas russo come leva di pressione per rompere quell’unità e opporsi alle sanzioni che stanno danneggiando l’economia russa.

“L’Ucraina vincerà la guerra con il nostro appoggio”, ha detto Marin, accolto con grandi applausi dagli eurodeputati all’Eurocamera di Strasburgo, “non c’è altra opzione, ma ha già vinto nei nostri cuori”. Con i prezzi dell’energia alle stelle e l’inflazione alle stelle in tutta l’UE, molti temono che l’unità dei 27 nel sostenere Kiev di fronte alla guerra totale di Putin si spezzerà.

Nella sua analisi del futuro dell’Europa, Sanna Marin ha parlato di prospettive cupe, con una crescente crisi energetica, arretramento democratico in alcuni paesi e un aumento dell’autoritarismo, nonché un aumento delle catastrofi naturali, ma si è mostrato convinto che l’Unione può uscire più forte dalla prova con “unità, determinazione e coraggio”. “La Russia può sfidarci, ricattarci e minacciarci, ma non ci arrenderemo”, ha detto.

“Le sue azioni hanno unito l’Occidente come mai prima d’ora, mentre la Russia è più sola che mai”, ha sottolineato. L’ingresso della Finlandia – e quello della Svezia, che avanza al suo fianco – potrebbe ridisegnare l’architettura di sicurezza dell’Europa, che ha vacillato da quando Putin ha lanciato una guerra totale contro l’Ucraina.

Ventiquattro dei 30 alleati della NATO hanno già ratificato l’ingresso di Finlandia e Svezia nell’Alleanza Atlantica, ma resta il via libera della Turchia, che alimenta la possibilità di un veto da parte di questo Paese, che ha già mostrato riluttanza ad entrare nei due paesi nordici Paesi.

Alla vigilia del vertice di Madrid, Ankara ha accettato di revocare il proprio veto in cambio dell’impegno di Helsinki e Stoccolma a “prevenire le attività” del gruppo armato curdo PKK, che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, potrebbero portare all’estradizione. E non solo di queste persone, ma anche di altre che non sono mai state coinvolte in attività armate.

Sanna Marin ha assicurato che il governo finlandese non prenderà decisioni sull’estradizione di cittadini rivendicati dalla Turchia (un membro della NATO, che mantiene buoni rapporti con Mosca e Kiev come un funambolo, a cui vende droni che sono fondamentali difendersi dall’invasione russa), ma queste decisioni sono nelle mani di “istituzioni di giustizia e funzionari pubblici”.

In una conferenza stampa con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, il premier finlandese ha insistito per non speculare sulla posizione di Ankara e ha sottolineato che spera in una “rapida ratifica”. Il premier finlandese ha criticato l'”ingenuità” dell’Unione e di molti paesi di fronte al Cremlino e la loro lunga dipendenza da un gas che il Cremlino ha venduto a buon mercato e che ora usa come arma. “Avremmo dovuto ascoltare prima e meglio i paesi baltici e la Polonia, che avevano esperienza con l’Unione Sovietica.

Adesso paghiamo a caro prezzo. Non avremmo mai dovuto affidare la nostra economia ad altri”, ha insistito a Strasburgo. Marin fa parte del gruppo di paesi che sostiene l’inasprimento delle sanzioni contro la Russia e questo martedì ha chiesto non solo misure rapide ed efficaci per affrontare la crisi energetica, ma anche formule per rendere la guerra insostenibile per il regime di Putin. Le sanzioni, ha affermato il leader finlandese, non dovrebbero essere solo contro Putin, la sua cerchia, l’apparato di sicurezza che governa la Russia e i suoi principali attori politici ed economici, ma dovrebbero essere sentite anche dai cittadini, ha affermato.

“Le sanzioni devono riflettersi nella vita quotidiana dei russi comuni”, ha affermato. “Non è corretto che mentre la Russia uccide civili in Ucraina, i turisti russi viaggino liberamente in Europa”, ha aggiunto Marin, il quale ritiene che la sospensione da parte del Consiglio dell’Ue dell’accordo per agevolare i visti per i cittadini russi (e che sostanzialmente si traduce in più burocrazia e procedure più costose) non basta. La Polonia e i tre stati baltici hanno già approvato misure per limitare l’ingresso (principalmente via terra) della maggior parte dei titolari di visto russi e la Finlandia ha affermato che ridurrà anche il numero di nuovi visti.