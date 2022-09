Camilla Parker fuori di sé, quel pesantissimo sgarbo a Lady Diana: sudditi imbestialiti

Camilla Parker è da sempre l’antagonista di Lady Diana e il gesto clamoroso contro di lei ha fatto infuriare tutti gli inglesi. Disattenzione o sfida?

Ci sono delle linee da non superare, ma Camilla Parker sembra superarle sempre tutte soprattutto quando si tratta di Lady Diana. Dopo anni di tradimenti e diattribe, oggi Camilla è diventata la Regina Consorte moglie di Re Carlo III come da volere della Regina Elisabetta.

Tuttavia, quel gesto contro l’amata Principessa del popolo non è di certo passato inosservato e non verrà perdonato tanto facilmente.

Carlo e Diana, un matrimonio a tre

Sono passati tantissimi anni, ma nessuno mai dimenticherà Lady Diana come la principessa del popolo. La frase che ha fatto la storia intendeva dire tutta la verità, sul rapporto tra Carlo e Camilla Parker.

Un matrimonio, quello di Carlo e Diana, messo in discussione sin dal primo momento considerando che le dichiarazioni dell’allora principe non sono state di certo le migliori. Come accennato da tutti i media inglesi, poco prima delle nozze, Carlo avrebbe confidato ad un amico che stava per fare la cosa giusta per il suo Paese.

Tradotto significa che quel matrimonio non era per amore, ma per volere della Corona. Che il cuore di Carlo sia sempre appartenuto a Camilla è risaputo, ma a quel tempo si sperava in una favola a lieto fine.

Diana il giorno prima del matrimonio ha avuto un momento di crisi, confidando alle sorelle che non si sarebbe più voluta sposare. Una di loro l’ha fatta ragionare, perché oramai il suo viso era ovunque e rappresentava il Regno insieme al Principe Carlo.

Dopo la nascita di William e Harry, Diana ha preso una decisione e dopo 15 anni ha dichiarato durante una intervista che il suo è stato un matrimonio affollato riferendosi direttamente alla Parker.

Oggi Re Carlo III è sposato con il suo grande amore, Camilla Parker. Nel 2005 la loro unione ha messo un sigillo su tutto quello accaduto prima. Per Carlo il precedente matrimonio è stato un errore, perché non ha avuto tempo di capire se Diana sarebbe stata o meno la donna della sua vita.

Carlo non ha mai incolpato nessuno ed è lieto che dall’unione con Diana siano nati i suoi splendidi figli. Oggi come Re inizia una nuova vita, accanto alla donna che ha sempre amato.

Lo sgarbo a Lady Diana: i sudditi puntano il dito su Camilla Parker

Camilla Parker è una donna ricca di ironia e non ha mai smesso di fare delle gaffes in pubblico. Lo sgarbo rivolto a Lady Diana non è passato inosservato ed è rimasto indelebile nel tempo.

Il giorno del matrimonio con il Principe Carlo – 29 luglio 1981 – Diana era completamente distratta dalla presenza di Camilla in chiesa, come raccontato dalla biografa reale Sally Bedell Smith. Poco prima di indossare il vestito da sposa, la principessa del Popolo ha visto il regalo che Camilla ha fatto a Carlo: due gemelli con le iniziali F e G ovvero Gladys e Fred, i soprannomi che i due amanti usavano nella loro intimità.

Ma non è tutto, il gesto di Camilla è stato fatto in diretta davanti a tutto il mondo. Quando Diana percorre la navata, scorge Camilla tra i tanti invitati vestita di bianco.

Le regole del wedding sono risapute e sono ancora più ferree quando si tratta di un matrimonio reale. Camilla ha osato vestirsi di bianco al matrimonio della sua nemica e gli inglesi non hanno mai perdonato questo gesto.