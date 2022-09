Sangue sul materasso, togliti dalla mente l’acqua ossigenata: va via solo con questo

Le macchie di sangue dal materasso sono impossibili da far andare via? Non bisogna usare l’acqua ossigenata ma questo rimedio naturale, che risolverà tutto in poco tempo.

Si passa la maggior parte del tempo nel letto a dormire e spesso capita di macchiare il materasso, anche di sangue. In quel momento viene il panico e si pensa di cambiarlo oppure buttarci sopra acqua ossigenata: questi due gesti sono un grave errore, proprio perchè esiste un rimedio natuale che potrà eliminare la macchia e far tornare il materasso come nuovo.

Come si macchia il materasso di sangue?

Trascorrendo circa un terzo della vita a dormire, macchiare un materasso è un normalissimo incidente di percorso. Potrebbe essere dovuto ad una ferita aperta piccola, alla convalescenza a seguito di un intervento chirurgico sino al classico ciclo mestruale che macchia comunemente lenzuola e materassi durante la notte.

La biancheria da letto che viene usata non è impermeabile o antimacchia, quindi è del tutto naturale che possa macchiarsi completamente almeno una volta nella vita. Anche se si pone attenzione a tenere sempre tutto perfetto e pulito, una distrazione o una fuoriuscita di sangue incontrollata possono ugualmente macchiare lenzuola e materasso.

Quando accade è importante usare gli alleati giusti, trattare le macchie e fare in modo che l’umidità non resti all’interno delle fibre (per non sviluppare la muffa). Un materasso memory foam trattiene l’umidità di natura e si deve fare molta attenzione alla sua asciugatura, utilizzando il phon.

Non è tutto, infatti si dovrebbe evitare anche di usare dei prodotti chimici che penetrano all’interno e corrodono il materiale sino a compromettere un prodotto nuovo completamente da buttare.

Togliere le macchie di sangue dal materasso con questo rimedio naturale

Per togliere le macchie di sangue dal materasso non bisogna usare l’acqua ossigenata, ma un rimedio naturale ottimo e combinato.

L’aceto di vino bianco incontra il bicarbonato di sodio, creando una miscela perfetta per far sparire la macchia. Come fare?

Dentro uno spruzzino mettere acqua fredda e aceto in quantità uguale e mescolare Nel frattempo, sul materasso completamente asciutto versare del bicarbonato e nebulizzare il composto sulla zona di interesse Lasciare agire qualche minuto e poi pulire con un panno umido Asciugare bene l’area con l’asciugacapelli.

Se la macchia è fresca basterà usare alcuni cubetti di ghiaccio da strofinare delicatamente, per poi asciugare l’area sempre con l’asciugacapelli. Per le macchie secche anche il Sapone di Marsiglia è ottimo, lasciando anche un gradevole profumo in contrasto a quello del sangue.

Il sapone di Marsiglia va sciolto in acqua e la sostanza messa all’interno di uno spruzzino, per poi nebulizzare sulla macchia. Lasciare agire alcuni minuti e poi risciacquare con un panno umido – non bagnato. Subito dopo asciugare bene per non creare umidità e muffa.