La Roma ospita l’HJK, Zaniolo titolare!

Domani la Roma ospiterà la squadra di Helsinki nella seconda giornata del gruppo C di Europa League con l’obiettivo assoluto di conquistare i tre punti per riscattare la clamorosa sconfitta con il Ludogorets e prepararsi al meglio alla doppia sfida con il Betis Siviglia.



Dopo la sconfitta subita sul campo del Ludogorets la Roma ha la grande occasione di riscattarsi davanti ai propri tifosi in una gara già molto delicata contro i finlandesi dell‘HJK.

L‘allenatore portoghese ha caricato l’ambiente in vista della sfida di domani chiedendo il solito appoggio ad una tifoseria che sta dimostrando tanta vicinanza al club giallorosso.

Dopo la fantastica vittoria della Conference League i giallorossi vogliono continuare a sognare provando a competere fino alla fine per raggiungere quella che sarebbe una straordinaria vittoria in Europa League.

Mourinho chiede calma alla propria squadra con l’obiettivo di pensare partita dopo partita ed arrivare a febbraio ancora in corsa per tutti i trofei della stagione.

Importante il totale recupero di Nicolò Zaniolo che ha superato il problema alla spalla e domani partirà dall’inizio insieme a Pellegrini, Dybala e Tammy Abraham.



La Roma ospita l’HJK con un Zaniolo in più!

Nicolò Zaniolo ha pienamente recuperato dall’infortunio e domani sera scenderà in campo dal primo minuto nella sfida contro i finlandesi.

In conferenza stampa il tecnico portoghese ha lanciato anche Camara che domani partirà titolare per la prima volta in stagione.

Insieme a Jose Mourinho ha parlato anche Nicolò Zaniolo che ha tolto ogni dubbio circa il suo possibile passaggio alla Juventus del quale tanto si è parlato in estate.

Il numero 22 ha affermato di trovarsi benissimo alla Roma e di essere pronto a disputare un’altra grande stagione nella Capitale per riguadagnarsi il posto nella nazionale di Roberto Mancini.

Nelle prossime settimane i giallorossi avranno il doppio confronto con il Betis Siviglia, squadra rivelazione di questo primo mese di Liga e dotata di grande qualità e fisicità in mezzo al campo.

Domani la Roma dovrà necessariamente fare tre punti per poi giocarsi il primo posto nel doppio confronto con il club spagnolo.

Dopo le due sconfitte consecutive i giallorossi sembrano in netta ripresa e Mourinho domani metterà in campo qualche volto nuovo nell’undici iniziale per testare la profondità della propria rosa.

L‘Olimpico si prepara ad un’altra grande notte europea, la Roma non vuole fallire e centrare la prima vittoria stagionale in Europa.