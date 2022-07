San Severo, 17enne ucciso a coltellate in strada: caccia a un 15enne

By

Il ragazzo è stato trovato vicino casa sua agonizzante sull’asfalto. Presentava una profonda ferita sul fianco sinistro. Il 118 lo ha portato d’urgenza in ospedale, ma non c’è stato niente da fare, in quanto il ragazzo è morto prima dell’arrivo.

Al momento sono in corso le indagini per cercare i responsabili e ricostruire i fatti che si sono susseguiti ieri sera.

Si iniziano a ricostruire i fatti e le forze dell’ordine sono già a lavoro per trovare i colpevoli della morte del minorenne.

Ciò che lo ha portato alla morte è la quantità ingente di sangue persa, dopo aver ricevuto un colpo al fianco con un’arma affilata.

Si cercano ora i responsabili e le motivazioni di questo terribile gesto ai danni di un ragazzo di soli 17 anni.

L’aggressione sembrerebbe essere avvenuta dopo l’orario di cena intorno alle 21:30.

Ieri sera intorno alle 21:30 il ragazzo nei pressi di casa sua sembrerebbe essere stato aggredito con un’arma affilata al fianco sinistro diverse volte.

Nonostante la velocità degli operatori del 118, il ragazzo è morto ancor prima di arrivare all’ospedale di Masselli Mascia, in quanto all’arrivo dell’ambulanza sul luogo era già in condizioni disperate.

Ha lottato tra la vita e la morte, ma si è poi spento poco dopo in ambulanza.

Secondo quanto è emerso, il ritrovamento del corpo agonizzante del ragazzo sarebbe avvenuto in via Lucera angolo via Ferrini.

Si cercano ora i responsabili del tragico evento consumatosi a San Severo. A uccidere Francesco potrebbe essere stato un ragazzo di 15 anni, con cui la vittima aveva avuto dei dissidi in passato.

Al momento il 15enne risulta irreperibile.