Sampdoria-Fiorentina, Italiano vuole dare continuità ai Viola

Dopo aver raggiunto il primo obiettivo stagionale in Conference League la Fiorentina di Italiano vuole cambiare marcia anche in campionato, la Sampdoria di Stankovic invece ha bisogno di punti dopo il KO di San Siro contro l’Inter.



I Viola non hanno iniziato bene la stagione e sono al momento al quattordicesimo posto in classifica con appena 13 punti conquistati frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Italiano ha raggiunto però il primo obiettivo stagionale riuscendo a guadagnare il turno successivo in Conference League, ora serve un cambio di marcia anche in Serie A per non rischiare di finire coinvolti nella lotta salvezza.



Stankovic ha portato più energia in casa Sampdoria ed i blucerchiati hanno ottenuto la prima vittoria della stagione sul campo della Cremonese.

La classifica però è ancora critica con i genovesi che sono al momento terzultimi con appena 6 punti conquistati in 12 giornate.



Sampdoria con il 4-2-3-1, Gabbiadini e Leris titolari

Stankovic dovrebbe concedere un turno di riposo a Sabiri con Leris e a completare il centrocampo insieme a Djuricic e Gabbiadini.

Caputo sarà l’unica punta con Quagliarella pronto a subentrare nella ripresa.

Davanti ad Audero confermati Colley e Ferrari con Bereszynski sulla destra e Amione sulla corsia mancina, panchina iniziale per Augello.

In regia Villar sarà supportato da Rincon dietro a Gabbiadini, Djuricic e Leris che giocheranno a sostegno di Francesco Caputo.



Jovic guida l’attacco della Fiorentina

Italiano conferma Terracciano in campionato dopo il solito turnover di Coppa con Gollini, in difesa Milenkovic e Martinez Quarta sono i centrali con Dodo e Biraghi esterni.

Amrabat torna regista al posto di Mandragora con Barak e Bonaventura a completare il reparto, davanti Jovic sarà supportato da Ikone e Kouame.



Il centravanti serbo ha trascinato la Fiorentina in Conference League ma in campionato ha spesso deluso le aspettative, ora sia Italiano che i tifosi si aspettano una riposta importante da parte del numero 7.



Sampdoria-Fiorentina, statistiche

L’ultimo pareggio in Serie A tra le due squadre risale al gennaio del 2019 quando finì 3-3 da quel momento le due squadre hanno vinto 3 incontri ciascuno nei successivi sei disputati.

Questo è il peggior avvio di campionato di sempre nella storia della Sampdoria che mai aveva raccolto meno di sette punti nelle prime 12 giornate di campionato.

Dopo aver vinto le ultime due partite i blucerchiati potrebbero vincere contro la Fiorentina per la terza volta consecutiva al Ferraris, non accade dal triennio del 1990-1993.