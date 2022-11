“È in dolce attesa”, scoop da casa reale: l’omaggio alla regina Elisabetta

Una dolcissima indiscrezione che parla di qualcuno in dolce attesa in onore della sovrana di tutti i tempi: Elisabetta.

I media inglesi e quelli internazionali sono sempre pronti a captare le novità che riguardano la casa reale. In particolare, ci sono rumors che riguardano un nuovo Royal Baby e di come le famiglie potrebbero allargarsi. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Kate Middleton che potrebbe aspettare un bambino, ma non si tratta di lei questa volta e l’indiscrezione ha messo i giornalisti subito all’opera per saperne di più. Scopriamo insieme chi sarebbe in dolce attesa?

Kate e Meghan: chi è veramente incinta?

Sappiamo bene che quando si parla della Famiglia Reale, l’interesse si pone subito su Meghan Markle e Kate Middleton. Le due donne, completamente diverse l’una dall’altra, dividono il popolo inglese. La prima è vista come la futura Regina inglese e degna sostituta della Sovrana Elisabetta.

Meghan, moglie di Harry, piace per il suo coraggio e modo di fare similare a quello di Lady Diana che non si è mai fatta sopraffare, se non in un primo periodo, dal protocollo della Famiglia Reale. Come anticipato, in questi giorni moltissimi giornali parlano della presunta gravidanza di Kate Middleton e di come lei si stesse riposando per preservarla. Sarebbe una gravidanza a rischio e non si sentirebbero ancora pronti a dirlo al mondo intero.

Rumors e incertezze che alimentano la curiosità di tutti coloro che vogliono bene alla coppia e non vedono l’ora di aggiungere un royal baby alla famiglia. Tuttavia, c’è un’altra indiscrezione che sta abbracciando il mondo intero e riguarda l’altra coppia reale.

Meghan è in dolce attesa?

Meghan Markle è mamma di due bambini, il piccolo Archie e la piccola Lilibet Diana. La moglie di Harry sarebbe già incinta del suo terzo figlio, come omaggio alla Regina Elisabetta II che è mancata a settembre 2022.

Una vera e propria indiscrezione riporta dal magazine Royal Families, con l’ex attrice in prima pagina sorridente. Questo è uno scoop della rivista People in realtà che si basa sulla rivelazione reale di Closer UK, dove si parla anche di un terzo figlio.

In alcune interviste, Harry e Meghan hanno parlato di un possibile terzo figlio e che questa novità renderebbe loro molto felici. In realtà, la rivelazione riguarda le previsioni che sono state fatte dalla numerologa molto nota Heather James: una specialista in questa pratica che si basa sull’attribuire numeri e novità sul futuro.

L’esperta ha evidenziato di come i coniugi reali vadano d’accordo e siano legati da una connessione particolare, che lega loro dal passato sino al prossimo futuro. In merito alla gravidanza afferma:

“Prevedo che sarà in dolce attesa tra tre anni e avranno un terzo figlio – il loro numero dice tutto”

Non si parla solo di gravidanza, ma anche dell’uscita della biografia di Harry “Spare” che metterà in ansia tutta la famiglia reale. Insomma i due ribelli di corte non possono fare a meno di creare tensioni, ma dobbiamo restare in attesa per avere la conferma di una notizia così dolce che farebbe sicuramente tornare la pace in famiglia.