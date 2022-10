Nella giornata di domani Samantha Cristoforetti lascerà la stazione spaziale per fare rientro sulla terra. Poco dopo le 16 la comandante cederà la chiave della stazione spaziale al russo Sergey Prokopyev.

La cerimonia che si terrà nella giornata di domani verrà trasmessa in diretta dalle tv della Nasa ed Esa. La Cristoforetti ha dato il suo saluto alla stazione attraverso una poesia pubblicata su Twitter.

“Mirando in alto scorgo l’immensità del cosmo, chinando il capo scovo la moltitudine del mondo. Lo sguardo vola, il cuor s’espande, dei sensi al culmine la gioia giunge, e in vero è questa la felicità”.

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

Looking up, I see the immensity of the cosmos; bowing my head, I look at the multitude of the world.

The gaze flies, the heart expands, the joy of the senses can reach its peak, & indeed, this is true happiness pic.twitter.com/OINIOOi1Uc

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 12, 2022