By

Il concerto a Camigliano era appena terminato, quando Enzo Gragnaniello si è accasciato davanti al pubblico: le condizioni del cantautore.

L’esibizione in piazza Kennedy, poi il saluto al pubblico insieme alla band, e improvvisamente un malore. Dopo essersi accasciato Enzo Gragnaniello è stato soccorso e portato in ospedale a Caserta in terapia intensiva, dove è stato operato d’urgenza. Le parole della sorella Rossella: “Non possiamo fare visite. L’operazione è riuscita“.

Enzo Gragnaniello, crisi cardiaca durante un concerto: condizioni stabili

Sarebbe dovuto a una crisi cardiaca il malore di Enzo Gragnaniello. Il cantante nella serata di ieri si trovava a Camigliano, in provincia di Caserta, dove si era esibito insieme alla sua band nella piazza della città.

Ma una volta conclusa l’esibizione, il cantautore si è improvvisamente accasciato, davanti al pubblico che aveva appena ringraziato e ai suoi collaboratori e musicisti.

Immediatamente sono arrivati sul posto i sanitari, che hanno impiegato qualche minuto a raggiungere il palco trovando anche qualche difficoltà, visto il gran numero di persone presenti in piazza Kennedy. Il cantante è stato trasportato all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica.

Enzo Cragnaniello, parla la sorella: “Adesso sta bene”

La direzione ospedaliera dell’ospedale di Caserta ha fatto sapere in queste ore che al cantautore napoletano, 67 anni, è stato impiantato uno stent, durante l’intervento di angioplastica.

Pare, secondo i medici, che Cragnaniello abbia risposto positivamente all’operazione, e adesso è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove continua ad essere costantemente monitorato, e dove rimarrà ancora per qualche giorno.

Per altre 48 ore, sicuramente, tempo necessario a ritenerlo fuori pericolo. Da quanto si apprende non sarebbero stati riscontrati altri eventi cardiologici nel tempo di ospedalizzazione dopo l’intervento.

Dunque in generale le sue condizioni sono buone, e c’è ottimismo. All’artista, riferiscono sempre dall’ospedale e secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, sarebbe anche stato permesso di mangiare qualcosa. La famiglia ha atteso fuori dal reparto, ancora a causa delle misure di contenimento anti Covid, e al momento non può essere fatta alcuna visita al paziente.

La sorella, Rossella, ha rilasciato alcune dichiarazioni in queste ore, rassicurando sulle sue condizioni. La donna ha poi affermato di dover attendere per ulteriori notizie, e che ancora non le è stato permesso entrare. Il primario le avrebbe riferito che l’operazione sarebbe perfettamente risuscita e che i valori sono stabili, tranquillizzando lei e gli altri familiari.

Tantissimi fan sui social si sono riversati sulle pagine ufficiali del cantante, facendogli sentire tutta la loro vicinanza.