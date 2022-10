Salvatore Esposito, da attore a scrittore: ‘Eclissi di Sangue’ è il suo nuovo romanzo

Diventato noto al pubblico grazie al ruolo di Genny Savastano nella celebre serie ‘Gomorra’, Salvatore Esposito fa uscire il secondo capitolo di una trilogia da lui scritta che ha come titolo ‘Le Streghe’.

Eclissi di sangue è il titolo del suo secondo romanzo.

Chi è Salvatore Esposito, Genny Savastano in Gomorra

Salvatore Esposito, nato a Napoli nel 1986 è un attore italiano. Il ruolo che gli ha regalato la fama è quello di Genny Savastano nella serie tv Gomorra.

È di Mugnano ma nel 2012 decide di trasferirsi in quel di Roma e fu proprio li che fa il provino e si aggiudica la parte per Genny: Gennaro Savastano nella serie Gomorra.

La serie acquisisce un enorme successo non solo italiano ma addirittura internazionale diventando una delle serie prodotte in Italia con il maggior numero di premi vinti e più distribuite nel mondo di sempre.

Oltre a Gomorra però si dedica anche ad altre produzioni: lo vediamo in ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’, ‘Puoi baciare lo sposo’, ‘La cena perfetta’ e altri film ancora.

Recentemente invece ha fatto il suo debutto come coprotagonista in una serie tv americana, ovvero ‘Fango’ che è stata una serie tv antologica incentrata, o meglio, ispirata ai fratelli Coen e alle loro storie.

Salvatore Esposito in questa produzione lo vedremo nella quarta stagione.

Oltre ad attore però Esposito è anche autore infatti nel 2021 pubblica per Sperling & Kupfer un thriller intitolato ‘Lo sciamano’ che è uscito non solo in Italia ma anche in Francia e quello di cui parleremo a breve è il suo seguito: ‘Eclissi di sangue’.

L’avventura da romanziere

In un’intervista Salvatore Esposito racconta un po’ di quella che è stata la sua esperienza da romanziere. L’attore ha attraversato un momento della sua vita in cui si sentiva particolarmente solo e in cui non riusciva a vedere il positivo nelle cose che lo circondavano.

Così iniziò a scrivere, decisione che lo salvò da questo momento buio e che gli diede la forza di superare il malessere che provava.

‘Eclissi di Sangue’: il secondo capitolo della trilogia ‘Le streghe’

In un’intervista Salvatore Esposito racconta un po’ della trilogia e spiega:

“Cerco di raccontare il mio mondo attraverso i personaggi che creo, le sceneggiature che scelgo e adesso nella scrittura.”

In più l’attore, e ormai scrittore, ci spiega che per lui tutto ciò che ha vissuto in 37 anni di vita è molto di più di tutto ciò che potesse mai sognare.

Festeggerà a febbraio il suo compleanno e dieci anni ormai di carriera e racconta di non poter essere più soddisfatto di così: ha recitato in serie come Gomorra per 5 intere stagioni facendolo diventare noto al pubblico internazionale, ha preso parte al cast di produzioni americane e ha girato 7 film qui in Italia.

Ha incontrato svariati registi ed attori importantissimi e ha conosciuto Maradona. Ma non solo, ha scritto anche due romanzi.

Alla domanda riguardo il futuro Salvatore risponde: