Bonus Natale sulle pensioni, chi si ritrova 524€ in più a dicembre

Al via il bonus Natale sulle pensioni con 524 euro in più a dicembre sul cedolino. Un bellissimo regalo per tutte queste persone.

È il tema pensioni quello più caldo del momento e sono in molti a chiedersi se ci saranno o meno novità a riguardo. In effetti, il Governo Meloni è già all’opera per mettere sul tavolo idee da concretizzare il prima possibile. Tra gli obiettivi della campagna elettorale non sono mancati gli aumenti per l’assegno sociale e qualche aiuto, al fine che un pensionato potesse vivere dignitosamente dopo aver lasciato il lavoro. Il bonus Natale sulle pensioni è una nuova introduzione per tutti questi soggetti, con ben 524euro in più che arriveranno nel mese di dicembre.

Ci sono novità sulle pensioni?

I pensionati hanno sempre dei dubbi in merito a tutto quello che potrebbe accadere alle loro cifre, mese dopo mese. Come anticipato, il nuovo Governo è a lavoro per mettere a punto delle migliorie e per fare in modo che il 2023 possa regalare delle soddisfazioni.

Si inizia con il Natale, molto più ricco per tutti i pensionati grazie a combinazioni differenti che potranno dare una boccata di ossigeno all’assegno delle pensioni. Le misure si combineranno insieme al fine di permettere di fare affidamento su importi importanti di fine anno.

I pensionati si vedranno – quindi – delle somme maggiori all’interno del cedolino a partire da questo mese di ottobre per poi attendere un dicembre ricco, con un regalo di Natale che farà sicuramente piacere.

Non si tratta di importi che cambiano la vita, ma oggi come oggi questi aumenti aiutano ad affrontare tutte le spese di fine mese con meno preoccupazioni.

Bonus 150 euro a novembre per i pensionati

Prima di andare a vedere che cosa prevede il bonus Natale, facciamo un piccolo passo verso un altro aiuto molto interessante. Nel mese di Novembre, infatti, una buona parte di pensionati riceverà il cedolino con l’aggiunta di 150 euro una tantum dopo i 200 euro in regalo per l’estate.

Ovviamente, ci sono dei requisiti da rispettare come 20mila euro di limite reddituale.

Bonus Natale, di che cosa si tratta?

La rivalutazione anticipata arriverà direttamente sul cedolino delle pensioni, con ottimi aumenti sugli importi. Il Governo procede in anticipo con l’adeguamento senza attendere gennaio 2023, proprio per aiutare i cittadini ad affrontare questi ultimi mesi dell’anno e i rincari che susseguiranno continuamente.

La rivalutazione sarà quindi parziale, con il tasso del 2% a dispetto di quello dell’8% che ci sarà poi nel nuovo anno. Si raggiungerà poi il conguaglio pari al 20% che viene applicato in merito alla differenza che si avrà. Per fare maggiore chiarezza, le percentuali di aumento saranno del 2,2% ideali per combattere, almeno in parte tutti i rincari che ci saranno.

Andando nello specifico,le quota di 524,34 euro è un beneficio riconosciuto al pensionato ma il reddito complessivo non deve superare una certa soglia. Per il 2022 questa soglia è di 6.816,42 euro o poco più alta.

L’ammontare di questo Bonus Natale ha una base minima e poi il tutto dipende dal reddito del pensionato. Sarà l’INPS a determinare questo importo tenendo conto delle maggiorazioni sociali e altri fattori che possono essere importanti.