Salvata dai vicini di casa una 32enne aggredita dall’ex

32 enne aggredita dall’ex compagno, entrato dal balcone in casa, viene salvata dai vicini grazie ad una chiamata alle forze dell’ordine.

I Carabinieri sono entrati nell’abitazione della donna, romena di 32 anni, proprio mentre il 22enne pakistano stava tentando di ucciderla.

L’uomo secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuta mediante il racconto della donna, alle forze dell’ordine, l’avrebbe dapprima pedinata, poi si sarebbe arrampicato sul balcone.

L’ex fidanzato era entrato in casa rompendo i vetri della finestra

Il giovane ragazzo è entrato in casa dopo aver rotto una finestra. I fatti sono avvenuti a Gambolò provincia di Pavia. La donna 32enne, sarebbe stata tratta in salvo dai vicini di casa che avrebbero sentito urla e rumori strani provenienti dal suo domicilio.

A quel punto avrebbero chiamato i carabinieri giunti in soccorso della 32enne pochi istanti dopo. Il pakistano accusato di averla aggredita, ha 22 anni, è un pizzaiolo ed ha la residenza a Torino.

I carabinieri hanno arrestato il giovane prima che potesse provocare seri danni all’ex compagna

L’arresto del giovane per opera dei Carabinieri è arrivato al momento opportuno. Qualche minuto di troppo avrebbe potuto decretare la fine della donna. Adesso sono in corso gli accertamenti e le indagini volte a capire cosa sia potuto accadere e perché.

Al momento sulla testa del pakistano pendono diverse accuse, quali violazione di domicilio, danneggiamento, persecuzione. La vittima, non si sa il perché, ha rifiutato di ricevere cure, per cui non è stata condotta come di rito in ospedale. Ha più volte dichiarato di stare bene e di non avere necessità di controlli.

L’uomo era già stato querelato un mese fa. Adesso è in carcere e attendere la decisione definitiva

Lui è il suo ex compagno, già querelato più volte per violenza nei confronti della giovane donna. Si sarebbero lasciati a dicembre 2022 a causa di diverse divergenze. Era stato raggiunto da un ammonimento da parte del Questore di Pavia a maggio per aver commesso gli stessi reati.

Adesso a seguito della recidiva rischia molto di più di quello che pensa. L’arresto è stato convalidato dal gip, adesso il pakistano, si trova in carcere e lì dovrà aspettare per conoscere quali saranno le conseguenze che sarà costretto a pagare per i reati commessi. I casi di aggressione e violenza ai danni delle donne, di qualsiasi età sono in aumento. Si invitano coloro che subiscono violenze, di qualsivoglia genere, a chiamare i centri di assistenza psicologica e denunciare.