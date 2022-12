Salt Bae con la coppa del mondo, la Fifa indaga

Lo Chef ed influencer turco Salt Bae era in campo durante i festeggiamenti dell’Argentina in Qatar e le sue foto con la coppa del mondo hanno fatto il giro del web scatenando il caos e “costringendo” la Fifa ad aprire una vera e propria indagine su quanto accaduto.



Clamore e caos: la presenza in campo di Salt Bae durante la premiazione dell’Argentina in Qatar non era prevista dalla Fifa ed il noto influencer turco non è di certo passato inosservato immortalando sui social la famiglia di Di Maria e “strattonando” più volte Leo Messi per il tanto sognato selfie post partita.

L’ingresso dello chef sul campo da gioco ha rappresentato a tutti gli effetti un’infrazione del protocollo e l’organo calcistico mondiale ha annunciato di aver aperto un’indagine per valutare quanto accaduto.

Salt Bae, pseudonimo di Nusret Gokce, è uno chef turco diventato popolare sui social grazie al suo modo bizzarro di spargere il sale su pezzi di carne estremamente pregiate (da qui il nome Salt Bae).

Nusret è proprietario di 22 locali di steakhouse sparsi in tutto il mondo e molto frequentati dai vip: i locali infatti sono famosi non soltanto per la qualità del cibo quanto soprattutto per i faraonici prezzi che il turco ha imposto.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S — Bobby Reagan (@BarstoolReags) December 19, 2022

Salt Bae crea il caos: perché era presente alla premiazione della finale dei mondiali?

Nessuno, a parte gli addetti e i familiari dei giocatori, è autorizzato ad entrare in campo, l’intrusione di Salt Bae deve essere stata necessariamente consentita da alcuni membri dello staff argentino ma non è escluso che lo chef turco abbia sfruttato qualche sua conoscenza per avere questo grande privilegio.



Da anni ormai è nota l’amicizia tra Gianni Infantino e lo chef turco ma dopo la decisione della Fifa di aprire un’indagine sull’accaduto è da escludere l’ipotesi di un invito da parte del presidente.

L’organo calcistico mondiale ha deciso di aprire un’indagine a seguito anche dell’atteggiamento di Salt Bae che ha letteralmente importunato Messi e compagni fino addirittura ad impugnare la celebre coppa del mondo.

Ora lo chef turco rischia una serie di sanzioni tra i cui un man ufficiale dai prossimi tornei organizzati dalla FIFA.

Nel frattempo la MLS non ha perso tempo: Nusret è stato già bandito infatti dalla finale della US Open Cup che si giocherà nel 2023, vedremo se nelle prossime settimane anche la Fifa opterà per una sanzione simile.