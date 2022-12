“Alzerà lui la coppa”, l’indiscrezione: chi potrebbe vincere Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, l’ultima indiscrezione lascia di sasso il pubblico. Ecco chi potrebbe vincere il game show di Milly Carlucci. Proprio lui pronto ad alzare la coppa.



Si avvicina la finalissima di Ballando con le stelle e arriva l’indiscrezione che stravolge l’immaginario di tutti: lui è il probabile vincitore dell’ultima edizione del talent show Rai.

Ballando con le stelle, si avvicina la finale attesissima

Sta per giungere a termine un’altra edizione scoppiettante di Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci anche quest’anno ha dato il meglio di sé. La famosa conduttrice Rai ha riscosso un successo inaspettato: d’altronde, come potrebbe mai essere diversamente?

La Carlucci è amata dal pubblico che attende con ansia il ritorno in TV, ogni anno, di questo format leggero e appassionante che tiene incollato al televisore il pubblico italiano ormai da anni.

Tra pochissime ore si terrà la finale del talent show condotto dalla Carlucci e proprio a un passo dalla puntata conclusiva, arriva l’indiscrezione che lascia di sasso: ecco chi potrebbe vincere il programma.

Proprio lui il papabile ad alzare la coppa dei campioni. E chi lo avrebbe mai immaginato? Il cast di quest’anno è formidabile e ha conquistato il pubblico. Ma tra i concorrenti in gara, è proprio lui il preferito a quanto pare.

L’indiscrezione sulla vittoria lascia di sasso il pubblico

Questa edizione di Ballando con le stelle si sta per concludere. Si può sicuramente dire che Milly Carlucci ha fatto tanto parlare di sé con il suo programma anche quest’anno. Tra squalifiche, discussioni accese tra i giudici, battibecchi tra i concorrenti, non è mancato davvero nulla nell’edizione 2022 del talent show più atteso dai fan della rete ammiraglia.

Tra qualche ora si terrà la finalissima. 7 le coppie in gara che si contenderanno la coppa finale scontrandosi tra di loro a colpi di ballo. Tuttavia, i bookmaker hanno già fatto uscire fuori il nome del papabile vincitore. Ecco, secondo le indagini, chi c’è in pole position.

Potrebbe alzare proprio lui la coppa dei campioni: stiamo parlando di Gabriel Garko. Il famoso attore, anche se ha avuto ultimamente degli infortuni che potrebbero penalizzarlo nella puntata finale, al momento è considerato il candidato papabile alla vittoria.

Sarà proprio lui a vincere questa edizione di Ballando con le stelle? Non ci resta che attendere la puntata che andrà in onda tra poche ore per saperlo. Ma non è l’unico favorito. Sempre secondo i bookmaker, potrebbe sorprendere tutti con una vittoria inaspettata, anche Alessandro Egger che tanto piace alla giuria e al pubblico e che si è mostrato straordinario compagno di viaggio anche con la sua insegnante di danza.

Insomma, le indiscrezioni sono tante e sicuramente ci sarà un finale a sorpresa. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire che cosa succederà nell’ultima puntata di Ballando per le stelle.

Intanto, bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire chi alzerà la coppa dei campioni in questa edizione in cui nessuno si è risparmiato. Sicuramente, Ballando con le stelle quest’anno ha sorpreso i telespettatori.

I litigi tra i giudici, i battibecchi tra i concorrenti e protagonisti di eccezione come Iva Zanicchi hanno dato una marcia in più al programma Rai. Riguardo la finale, invece, non possiamo dire cosa succederà: le previsioni dei bookmaker sono attendibili? Bisogna pazientare ancora un po’ per scoprirlo.