Salernitana-Milan, probabili formazioni e statistiche

Il 2023 del Milan inizia dal match contro la Salernitana, i rossoneri vogliono vincere per mettere pressione al Napoli che affronterà l’Inter nel primo big match dell’anno.

Tante le assenze per Pioli che si affida al solito Giroud, in grande forma dopo un mondiale giocato da protagonista assoluta con la maglia della Francia.



La 16esima giornata di Serie A inizia con l’anticipo dell‘Arechi con la Salernitana che alle 12:30 ospiterà il Milan Campione d’Italia.

I campani sono stati fin qui una delle sorprese di questo campionato ed hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà le big della Serie A.

La squadra di Pioli è al momento seconda in classifica a 8 punti di distanza dal Napoli capolista, che però domani inizierà il suo 2023 affrontando l’Inter a San Siro nel primo grande big match di questo nuovo anno.

La Salernitana di Nicola è ormai una squadra vera che ha dimostrato di sapersi esaltare soprattutto nei big match: in questa stagione infatti i granata hanno pareggiato a Torino contro la Juventus ed hanno addirittura superato la Lazio all’Olimpico.



🇱🇻 𝙎𝘼𝙇𝙀𝙍𝙉𝙄𝙏𝘼𝙉𝘼 – 𝙈𝙄𝙇𝘼𝙉: 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 𝙋𝙍𝙀𝙑𝙄𝙀𝙒 🇱🇻 Le statistiche, i precedenti, le rose, le curiosità e tutti i dati aggiornati nel Match Preview di Salernitana – Milan 👉 https://t.co/HZyKhnHzel#SalernitanaMilan #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/xFiXCj1afM — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 3, 2023

Salernitana con il 3-5-2, davanti la coppia Piatek-Dia

Solito schieramento per Davide Nicola che manda in campo la sua Salernitana con l’ormai collaudato 3-5-2.

La novità per i campani si chiama Ochoa, l’esperto portiere messicano è arrivato da pochi giorni a Salerno ed è pronto a fare il suo esordio assoluto in Serie A a 37 anni.



Davanti al portiere messicano la difesa a tre sarà composta da Fazio, Daniliuc e Bronn con Radovanovic, Coulibaly e Bohinen in cabina di regia.

Bradaric e Sambia saranno i due esterni mentre la coppia offensiva sarà formata da Piatek e Dia.

Pesante l’assenza di Mazzocchi, l’esterno azzurro ha riportato una distorsione al ginocchio destro e tornerà in campo soltanto a fine febbraio.

Milan con il 4-2-3-1, Giroud è l’unica punta

Ancora senza Maignan la porta sarà affidata a Tatarusanu, davanti a lui Pioli ritrova Davide Calabria che è pronto a tornare titolare nella corsia di destra, dall’altra parte ci sarà ovviamente Theo Hernandez mentre i difensori centrali saranno Tomori e Kalulu.



Bennacer e Tonali saranno i registi con Saelemaekers, Diaz e Leao dietro all’unica punta Giroud.





Salernitana-Milan, statistiche

La Salernitana ha vinto solo una delle sei sfide complessive contro il Milan in Serie A, per il resto sono 4 le vittorie dei rossoneri ed uno il pareggio.

Il Milan ha segnato almeno due gol in ciascuna delle sei partite contro la Salernitana in Serie A, la formazione campana è una delle squadra con cui il Milan ha segnato di più in Serie A.

La Salernitana ha vinto tre delle ultime sei partite giocate in casa in campionato, gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 20 partite all’Arechi dal suo ritorno nella massima serie.

Boulaye Dia è il giocatore che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato.

Leao è il giocatore è il giocatore maggiormente coinvolto nei tiri in porta del nostro campionato, pericolo numero uno per la difesa di Davide Nicola.