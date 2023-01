Papa Francesco, sapete quanto prende di pensione ogni mese? Ecco le cifre

Vi spieghiamo a quanto ammonta lo stipendio percepito da Papa Francesco. Si tratta di cifre incredibili che nessuno si aspettava.

Scopriamo ora quanto guadagna il Papa. Nessuno sapeva che il pontefice guadagnasse queste cifre ogni mese.

Papa Francesco, un pontefice amatissimo

Papa Francesco è una figura molto amata a livello globale, sia all’interno della Chiesa cattolica che al di fuori di essa. Dall’inizio del suo pontificato, nel 2013, il suo carisma e il suo messaggio di amore e inclusione hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Una delle ragioni per cui Papa Francesco è così amato è per il suo modo semplice e autentico di essere. Nonostante la sua posizione di potere, il Papa si presenta come un uomo umile e accogliente, che si relaziona facilmente con le persone e non ha paura di mostrare i suoi sentimenti. Inoltre, è noto per il suo impegno a favore dei più poveri e degli ultimi della società, sia attraverso le sue parole che attraverso le sue azioni.

Oltre al suo carisma personale, Papa Francesco è anche amato per le sue posizioni progressiste su temi sociali e morali. Ha espresso il suo sostegno ai diritti degli omosessuali, alle unioni civili e all’aborto in caso di stupro o di pericolo per la vita della madre, posizioni che lo hanno reso popolare anche al di fuori della Chiesa cattolica.

Inoltre, il Papa ha dimostrato di essere un leader capace di unire le persone di diverse fedi e culture, promuovendo il dialogo e la comprensione tra le religioni. Ha fatto uno sforzo particolare per rafforzare i rapporti tra il mondo cristiano e l’Islam, facendo visite storiche in paesi a maggioranza musulmana e incoraggiando il dialogo interreligioso.

In definitiva, Papa Francesco è una figura amata per il suo carisma, la sua umanità e il suo impegno a favore della giustizia e dell’inclusione. È un leader che rappresenta speranza e cambiamento per il mondo intero.

Ecco quanto guadagna ogni mese

Papa Francesco, appena insediatosi come capo della Chiesa cattolica, ha deciso di rinunciare a uno stipendio fisso, un gesto simbolico che rappresenta una svolta nella gestione della gerarchia ecclesiastica.

Prima di lui, Papa Ratzinger percepiva una mensilità di 2.500 euro. Tuttavia, anche se non riceve uno stipendio fisso, Papa Francesco ha comunque accesso all’Obolo di San Pietro, ovvero un fondo gestito dallo Ior (Istituto per le Opere di Religione) che raccoglie le donazioni per finanziare progetti benefici della Chiesa.

Nel 2012, questo fondo ammontava a circa 65 milioni di euro. La decisione di Papa Francesco di rinunciare a uno stipendio fisso è stata vista come un gesto di solidarietà verso le persone meno fortunate e un modo per incoraggiare le alte gerarchie ecclesiastiche a seguire il suo esempio di umiltà e di apertura al cambiamento.

Si tratta di una novità assoluta nel contesto della Chiesa cattolica, che non ha fatto altro che suscitare grande ammirazione da parte di tutti i fedeli sparsi per il mondo.