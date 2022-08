Francesco Totti, dopo il seguitissimo divorzio con Ilary, si è rifugiato nella sua villa a Sabaudia. Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma, sembrerebbe essere al Circeo attualmente e quindi a dividerli sono solo pochi chilometri.

L’estate di quest’anno è certamente diversa dalle altre. Totti e Ilary non sono più insieme. Da poco tempo infatti la coppia Blasi e Totti si è sciolta definitivamente e i riflettori ora sono tutti sulla nuova fiamma del capitano. Noemi Bocchi infatti sembrerebbe essere la nuova compagna di Francesco.

Vediamo che cosa sta succedendo in queste vacanze.

Ilary Blasi e Totti non stanno più insieme: il divorzio dell’anno

Per i fan della coppia sarà un’estate inconsueta, infatti i due dopo il divorzio non sono stati più visti insieme.

A quanto sappiamo i rapporti tra Francesco e Ilary non sono dei migliori dopo la scelta di separarsi. Infatti dopo lo sconvolgente comunicato stampa che ha sancito la definitiva separazione dei due, le loro strade si sono definitivamente separate.

Anche per l’estate la scelta della meta è certamente differente. Totti infatti si è rifugiato a Sabaudia e non troppo lontano da Noemi, che attualmente è al Circeo. Sabaudia a quanto pare è il punto centrale di questi nuovi gossip.

A mettere piede a Sabaudia infatti è Nicol Bocchi. Lei sembrerebbe essere la causa di rottura della famosa unione.

La villa di Sabaudia

Da quest’anno la villa a Sabaudia, che negli anni scorsi ha ospitato le felici vacanze della famiglia Totti, quest’anno non vedrà Ilary.

Francesco infatti è stato paparazzato più volte sulle spiagge del litorale laziale insieme ai figli che gli fanno compagnia. Ma non sono solo loro a voler stare al pupone giallorrosso questa estate.

A pochi chilometri di distanza infatti c’è Noemi, la nuova fiamma di Totti. Noemi Bocchi infatti è a San Felice Circeo, per trascorrere queste vacanze diverse dal solito. Infatti, negli anni passati la Bocchi ha trascorso il periodo estivo in Costa Smeralda.

Le foto scattate negli scorsi giorni farebbero infatti supporre che tra i due ci siano stati dei contatti. Le prime la ritraggono nella famosa città del litorale laziale intenta a fare la spesa. Sembrerebbe infatti che quest’anno la vita mondana non faccia per lei.

Pochi giorni fa, però, è stata vista salire su uno yacht fermo in rada. Lì avrebbe poi passato l’intera giornata prima di ritornare a riva. Non era ovviamente sola, infatti sull’imbarcazione ad attenderla c’era proprio lui, Francesco Totti.

I due provano a mantenere un profilo basso dopo i recenti avvenimenti, anche per far tacere le voci che vedrebbero la Bocchi come la causa del divorzio. La scelta è sicuramente dettata dal fatto che le questioni legali tra Totti e la Blasi sono ancora aperte e in ballo ci sono diversi soldi.