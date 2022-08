Eleonora Daniele, tutti in lacrime per la figlia: l’inaspettato annuncio qualche ora fa

By

La conduttrice Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime a causa di un annuncio inaspettato diffuso che riguarda la figlia. Vediamo cosa ha detto.

L’annuncio della piccola Carlotta è stato condiviso dalla stessa Eleonora Daniele sui social.

Eleonora Daniele e le lacrime

La conduttrice di Rai 1 Eleonora Daniele è molto attiva sui social e non manca di condividere momenti gioiosi ma anche difficili. Ad esempio, è solita condividere scatti di vita familiare con il marito Giulio Tassoni e la piccola Carlotta di due anni.

La carriera della Daniele è lunga. Basti pensare che è iniziata nel 2001, quando partecipò come figurante nel programma tv La sai l’ultima. La sua fama è arrivata con il Grande Fratello. Una volta uscita dalla casa è tornata a fare l’attrice (ha recitato, ad esempio, in Un posto al sole) per diventare, poi, conduttrice. Dal 2016 è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti.

Qualche tempo fa, però, ha deciso di condividere anche un momento molto particolare: ha raccontato, infatti, di essere stata minacciata di morte proprio per aver condiviso i suoi scatti con la figlia. In particolare, le minacce sarebbero state fatte sotto forma di commenti sotto i suoi post.

Così, Eleonora Daniele si è rivolta alla polizia postale che ha avviato un’indagine, aprendo un fascicolo. Successivamente, è riuscita a risalire ad un uomo di 45 anni, di origini napoletane che, sin dal 2020, era solito rilasciare questo genere di commenti.

Nelle ultime ore, Eleonora Daniele ha condiviso di nuovo le lacrime. Questa volta, però, sono state di gioia per un annuncio fatto dalla piccolina di casa.

La piccola Carlotta

La piccola Carlotta è nata nel 2020 e, come è giusto che sia per una mamma, è l’amore più grande di Eleonora Daniele. A farle da madrina è stata Mara Venier a cui la conduttrice è molto legata.

Ora che ha quasi due anni, Carlotta fa ogni giorno un progresso diverso ma, stavolta, ha fatto commuovere mamma Eleonora. Le due si trovano attualmente in vacanza in Argentario. La mamma ha approfittato della presenza del mare per insegnare alla figlia a nuotare, sotto il suo occhio attento e indossando i braccioli.

Il risultato è stato per lei commovente e sorprendente: la figlia, senza paura, si è subito lasciata andare a galla. Del resto non poteva che essere così: la mamma non ha mai negato di essere molto appassionata agli sport. Ad esempio, pratica il padel. E’ proprio il caso di dire: tale madre, tale figlia.