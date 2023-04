Sale il prezzo del carburante durante il weekend di Pasqua

Il costo del carburante, al servito, va oltre i 2 euro.

Un notevole aumento che si è registrato anche sull’autostrada luogo in cui la benzina al self-service viene proposta al pubblico a 1,942 euro al litro mentre il gasolio a 1,854 euro al litro.

Gli aumenti del carburante

Le cose non si mettono bene per coloro che hanno scelto di viaggiare per raggiungere una meta per le vacanze pasquali. Infatti, pare che il costo della benzina al Servito superi i 2 euro. E questo un dato che è stato divulgato a seguito dell’analisi di Staffetta Quotidiana dopo che l’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato le medie dei prezzi praticati.

Dei dati secondo i quali veniamo a conoscenza del fatto che al self service la benzina viene proposto al pubblico al costo di 1,876 euro al litro, prezzo che per le pompe bianche si aggira a 1,868 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 1,772 euro al litro e, alle pompe bianche, il prezzo è di 1,760 euro al litro.

Molto più alti i prezzi se invece si fa l’analisi sul carburante al servito. Infatti in questo caso la benzina viene proposta al pubblico al costo di 2,11 euro al litro con un’enorme differenza tra quello proposto dalle compagnie più grandi il quale si aggira intorno ai 2,053 euro al litro mentre, nelle pompe bianche, il prezzo è di 1,928 euro al litro.

Un leggero aumento si registra anche per il diesel nel quale viene proposto a 1,911 euro al litro. L’aumento meno eclatante quello che interessa il GPL il quale vede un margine di flessione a 0,789 euro al litro mentre il metano resta fisso a 1,675 euro al litro. Il Gnl invece registra un lieve calo in quanto viene proposto ad 1,598 euro al kg.

I costi nel carburante sull’autostrada

Come ben sappiamo, sulle autostrade il costo del carburante è sempre più alto rispetto a quello delle stazioni di servizio che troviamo nei centri urbani. Ed è proprio per questo motivo che anche in questo caso sulla rete autostradale si è registrato un aumento ancora più insistente rispetto alle classiche pompe di servizio.

Infatti qui la benzina viene proposta al pubblico a 1,942 euro al litro con un costo di 2,240 euro al Servito. Il gasolio invece viene venduto nella modalità self-service a 1,854 euro al litro vedendo un aumento fino a 2,128 euro al litro per il servito. Il GPL ha un costo di 0,6877 euro al litro mentre il metano viene proposto a 1,741 euro al kg.