Berlusconi dall’ospedale: “Ce la farò anche questa volta”

Tutta l’Italia si sta stringendo a Silvio Berlusconi per le sue condizioni di salute, specie dopo l’ultimo bollettino medico.

Questo parla di una leucemia cronica ma chi ha sentito il Cavaliere al telefono dice che è sereno e ottimista. Sta seguendo le cure del caso, è vigile e stabile. Lui stesso ha chiamato questa mattina il fratello Paolo dal reparto di terapia intensiva del San Raffaele, rassicurandolo con parole che un po’ sono come una boccata d’aria per tutti tutti coloro, e sono tanti, che sono con il fiato sospeso per capire come evolve la vicenda.

Silvio Berlusconi malato di leucemia cronica

L’ultimo di tanti ricoveri che Silvio Berlusconi ha affrontato negli anni, ha avuto un epilogo diverso ma forse una sorta di buona notizia per i familiari che non capivano questo entra ed esci dall’ospedale. Ora la risposta è arrivata dall’ultimo bollettino medico e dopo le prime voci che parlavano di una leucemia, questa è stata confermata.

Silvio Berlusconi ha accolto la notizia della leucemia mielomonocitica cronica a testa alta, insieme alla compagna Marta Fascina e ai familiari che sempre gli sono stati accanto in queste ore. E sempre con grande dignità, ha telefonato al fratello paolo dicendo poche rassicuranti parole:

“è dura ma ce la farò anche questa volta. mi sono sempre rialzato”.

I professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, che si occupano di lui, parlano di una terapia antibiotica per curare l’infezione polmonare che lo ha spinto qualche giorno fa a presentarsi di nuovo nel medesimo ospedale, il San Raffaele a Milano, dove in passato era stato in cura, anzi l’ultimo ricovero c’era stato solo pochi giorni prima.

L’86enne è affetto da problemi polmonari e cardiovascolari che però si inseriscono in un contesto più specifico, infatti è stata evidenziata una condizione ematologica cronica di cui è portatore da molto tempo ma è stata diagnosticata solo ora.

Ad ogni modo il Cavaliere sta rispondendo bene alle cure e va avanti a testa alta come sempre ha fatto nella sua carriera e nella sua vita privata. Sempre fedele e vicina a lui la giovane compagna Marta Fascina, ma anche i figli che intervallano le visite e l’immancabile fratello Paolo, che poche ore fa ha detto ai giornalisti:

“siamo fiduciosi, ci sono lievi miglioramenti in seguito alle terapie”.

Proprio a lui è andato il pensiero del Cavaliere questa mattina, che poco prima delle 10 ha chiesto di poter parlare con lui, quindi lo ha chiamato al telefono per rassicurarlo.

La strategia terapeutica che sta seguendo Berlusconi prevede la cura dell’infezione ai polmoni ed è un trattamento specialistico che mira a limitare gli effetti negativi della patologia che lo affligge da due anni e a ripristinare le condizioni cliniche preesistenti.

Anche i suoi colleghi non sono mancati nelle dimostrazioni di affetto e post Facebook a parte, davvero tantissimi fra quelli di esponenti politici anche di opposizione e followers, in molti si sono recati nella struttura milanese per andare a trovare Berlusconi.

Un forte temperamento

Purtroppo la salute di Silvio Berlusconi è sotto i riflettori da tempo, complici anche gli acciacchi dovuti all’età, anche se ora sappiamo che comunque c’era un quadro clinico complesso dietro alle frequenti soggiorni ospedalieri dovuti ai malori.

Il Cavaliere è ora la persona che forse è più al centro dell’attenzione in Italia, un Paese che gli sta mostrando il suo affetto e la sua preoccupazione in un momento molto delicato. Tuttavia il leader di Forza Italia non ha mancato in questi giorni di rassicurare familiari e amici, reali e virtuali. In realtà anche pochi giorni prima del ricovero lo aveva fatto con un breve video con cui augurava una buona Domenica delle Palme salutando tutti dal suo giardino di tulipani.

Anche in questi giorni che lo mettono a dura prova, Silvio Berlusconi si è dimostrato forte e con il suo solito spirito di guerriero, “sfidando” chi invece gli consiglia di non affaticarsi troppo.

È certo che ce la farà anche questa volta e la rassicurazione è arrivata non solo al fratello minore ma anche a tutti coloro che sono preoccupati. Lui è così, temprato e indomito, come un eroe greco che sta affrontando la sua battaglia peggiore.

È coraggioso e caparbio, qualità che gli hanno sempre riconosciuto anche i suoi avversari politici e fra l’altro tanti di questi hanno pubblicato sui social messaggi di affetto perché di fronte alla malattia non c’è partito o schieramento, solo il lato umano. E quella di Silvio è davvero dura e l’età è considerevole, tuttavia lui è un imprenditore che si è fatto da solo e ha affrontato tante burrasche nella vita.

“sono riuscito anche in situazioni difficili a ritirarmi su”

ha spiegato nella telefonata di oggi e poi ha deliziato il fratelli con interessanti aneddoti di quando era alle prime armi e ancora prima, situazioni difficili che ha superato, le quali sembravano impossibili proprio come questa.

Lui, come nessuno, ha ancora tanto spirito, voglia di fare e di vivere. Come dicono i medici, è vigile ma oltre che dal punto di vista medico lo è nel carattere e nella mente, che mai ha perso lucidità in questi anni. Nella conversazione con Paolo si impegna a superare questa sfida e gli promette che sarà la prima persona che abbraccerà una volta dimesso dal San Raffaele, un abbraccio sincero e liberatorio che indica che le sue condizioni sono migliorate.

Fra le persone che sono andate a trovare il leader ci sono stati in queste ore Zangrillo e Borelli, proprio con lui Berlusconi ha parlato di futuro, in particolare delle prossime elezioni amministrative e di quelle europee. Questa è la realtà e la lucidità impressionante dimostra che non è solo un paziente in un letto d’ospedale ma un uomo che ha voglia di rialzarsi e che con la mente in realtà lo ha già fatto. A lavorare per lui è al momento la figlia Marina ma presto, se queste sono le premesse, Berlusconi tornerà al suo posto anche se ovviamente continueranno i monitoraggi medici e i controlli periodici.

Tutti ci auguriamo che questo ennesimo capitolo triste della sua vita possa avere un bell’epilogo e anche noi chiaramente ci uniamo ai messaggi affettuosi di pronta guarigione che stanno unendo l’Italia in un commovente abbraccio che non guarda al credo politico ma al riconoscimento di un grande protagonista della storia del nostro Paese.

Gli striscioni

Silvio Berlusconi è un personaggio che da sempre ha diviso l’opinione pubblica ed è molto bello vedere invece come una situazione del genere sia in grado di unire aldilà delle preferenze politiche e dei gossip e polemiche.

Tanti sono i fan che sotto l’ospedale affiggono striscioni per supportare il cavaliere, una storia molto bella arriva dal Salento, da dove è partito un fan molto speciale di 31 anni che si chiama Marco Macrì.

È partito da Alliste, un piccolo paese in provincia di Bari, passando la notte in treno per poi arrivare a Milano e posizionare sotto il settore D del San Raffele un cartellone con scritto “Forza Silvio, il Salento è con te”.

Il ragazzo è stato intervistato e ha parlato di Berlusconi come un grande punto di riferimento e addirittura ha un tatuaggio dedicato proprio a lui.

Come il suo striscione ne sono arrivati tantissimi altri, come quello dei tifosi del Monza nel piazzale dell’ospedale e anche tante lettere che arrivano da tutte le parti d’Italia.