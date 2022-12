Sale e alcol, se mescoli questi due ingredienti ottieni risultati inaspettati

Utilizzate in sinergia questi due ingredienti, sale e alcol e sicuramente non ne farete più a meno.

Spesso siamo soliti acquistare prodotti che vediamo in pubblicità o che ci consigliano, eppure a volte basterebbe utilizzare quello che abbiamo in casa per avere dei risultati ottimali, per quanto riguarda la cura della nostra casa e non solo. Qui di seguito vi parleremo di una ricetta fatta in casa che vi aiuterà a tener bella profumata la vostra casa.

Tenere la casa profumata: il nostro sogno da realizzare

Quando si parla della propria casa, diversi dubbi e domande nascono per poterla tenere al meglio.

Tutte noi amiamo avere la nostra casa in un certo modo, in ordine e con un certo profumo. Sarà per questo che acquistiamo i prodotti più vari per raggiungere questo scopo, ma non sempre ci riusciamo.

A volte i risultati ci piacciono, a volte un po’ meno e intanto abbiamo speso i nostri soldi e magari abbiamo anche fatto danni alla nostra salute.

Questo perché, come sappiamo, la maggior parte dei prodotti o dei deodoranti che acquistiamo contengono sostanze tossiche e respirarle non fa certo bene, né a noi e né a chi è accanto a noi.

Eppure a volte non vogliamo altro che rendere la nostra casa più profumata che mai e liberarci di cattivi e fastidiosi odori.

Ora sicuramente vi starete chiedendo cosa si possa fare per realizzare questo desiderio, ovvero cosa bisogna fare per poter profumare la propria casa, senza correre alcun rischio. E soprattutto senza spendere troppo soldi inutilmente.

Sale e alcol: un connubio perfetto per la casa profumata

Se siete arrivati a questo punto dell’articolo, molto probabilmente è perché siete interessati a scoprire quale prodotto possa fare al caso vostro per profumare la vostra casa.

A volte la nostra casa è in ordine e bella pulita, ma questo non ci basta, poiché vorremmo essere avvolti da un profumo senza eguali che ci trasporti e che rimanga a lungo.

Certo possiamo utilizzare prodotti o deodoranti che troviamo in commercio.

Ma, come detto anche poc’anzi, è meglio evitare di comprare deodoranti che contengono sostanze tossiche e che quindi possono causare asma, allergie varie. Insomma, perché comprare prodotti, quando possiamo realizzare delle ricette in casa ottime e che non danno alcun tipo di problema.

Se poi tutto è gratis, capiamo bene che è ancora meglio seguire questa strada, ovvero quella delle ricette in casa. Qui ve ne proporremo una utile proprio per rendere profumata la vostra casa.

Per realizzarla basterà mescolare sale e alcol. Quali sono i passi da seguire, quindi? Per prima cosa dovrete aggiungere del sale in un contenitore: potete riempirlo per circa metà tazza. Dopo aggiungete un cucchiaio di alcol. Prima di mescolare il miscuglio ottenuto, aggiungete mezza tazza di ammorbidente e mescolate.

Vedrete che questa ricetta non la lascerete mai più, poiché emanerà un profumo ineguagliabile. Se poi volete tenere alla larga anche le fastidiose zanzare che spesso albergano nelle nostre case, aggiungete 15/20 chiodi di garofano.

Funzionerà davvero.

Ecco che quindi potrete avere a vostra disposizione due prodotti in uno e il tutto in poco tempo e in modo gratuito. Se vi state chiedendo dove potete posizionare la vostra nuova ricetta, la risposta è ovunque vogliate eliminare cattivi odori, quindi in bagno, nelle stanze o anche negli armadi.

Il profumo sarà così piacevole che anche i vicini sentiranno il profumo della vostra casa e correranno subito a chiedervi la ricetta per realizzarlo. Provare per credere.