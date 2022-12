Saldi invernali 2023: il calendario regione per regione

Stanno arrivando gli attesissimi saldi di questo inverno 2023 e come ogni anno, si inizia a fare il conto alla rovescia per l’arrivo degli sconti. Tutti sono in attesa infatti di poter approfittare degli sconti di fine stagione presenti in vari negozi d’Italia, così da poter risparmiare qualcosa in un anno a dir poco difficile per il nostro Paese. Tra la guerra e il caro bollette infatti, molti italiani hanno deciso di risparmiare. Adesso però arrivano i saldi e quindi molti riusciranno a togliersi qualche sfizio di fine stagione.

Arrivano gli attesissimi saldi 2023 in tutto il Paese, iniziando questa volta dalla Sicilia. L’isola Infatti farà partire i saldi il 2 gennaio, tre giorni prima rispetto a tutte le altre regioni d’Italia. Sarà Infatti possibile usufruire degli sconti di fine stagione nelle altre regioni dal 5 di gennaio 2023. La data invece che è stata stabilità per la fine dei saldi sarà diversa Per ogni singola regione. Vediamo insieme quindi il calendario con le date da ricordare per ogni singola regione.

Prendete quindi carta e penna e vediamo insieme quando arriveranno i saldi 2023.

I saldi 2023

Se qualche italiano ha adocchiato qualcosa nei mesi passati, ma ha deciso di rinunciare per il prezzo troppo alto, ora potrà utilizzare i saldi in arrivo. Come di consueto a fine stagione arrivano gli sconti, così da permettere di acquistare qualcosa senza far piangere il portafoglio. Come sempre non si parla solo di abbigliamento, ma passeranno in saldo anche complementi d’arredo, elettrodomestici e oggetti tecnologici.

Bisogna anche ricordare però che questi saldi non saranno solo nei luoghi fisici, ma anche i negozi on-line si sono adoperati per avviare i saldi 2023. Sono tutti in attesa di questi sconti e come ogni anno le date di inizio e fine di questi saldi saranno diverse per ogni regione da nord a sud del nostro paese. Quest’anno Infatti la prima a sbarrare i cartellini con le nuove cifre sarà la Sicilia. Qui i saldi Infatti inizieranno il 2 gennaio e tutte le altre seguiranno non prima del 5.

Sembra che sia stato già stilato e diffuso da Federazione moda Italia il calendario definitivo con le date di inizio e fine saldi 2023.

Il calendario regione per regione

Arrivano i saldi 2023 e bisogna essere aggiornati sulle date per non perdersi le occasioni di fine stagione. Da apri fila troveremo la Sicilia, prima Regione italiana a proporre i saldi. Tutte le altre regioni d’Italia invece inizieranno il 5 gennaio e pertanto l’unica differenza sarà la data di chiusura degli sconti.

Ci saranno Infatti regioni che termineranno anche un mese prima rispetto alle altre. il Lazio d’esempio concluderà il periodo degli sconti il 15 di febbraio, altri invece il 31 marzo. Vediamo ora nel dettaglio regione per regione le date di termine dei saldi:

L’ Abruzzo avvierà i saldi il 5 gennaio e dureranno due mesi

La Basilicata concluderà i saldi il 2 Marzo.

La Provincia di Bolzano il 18 Febbraio.

La Calabria, il Piemonte, la Puglia e il Veneto toglieranno i saldi il 28 Febbraio.

La Campania il 2 Aprile.

Il Friuli Venezia Giulia proseguirà con gli sconti fino al 31 Marzo.

Il Lazio il 15 Febbraio.

La Liguria il 18 Febbraio.

In Lombardia, in Emilia Romagna, in Sardegna, in Toscana, in Umbria, nella Provincia di Trento e nel Molise termineranno il 5 Marzo.

Nelle Marche il primo di Marzo.

La Sicilia farà da apri fila, terminando i saldi il 15 Marzo.

Ed infine la Valle D’Aosta che concluderà questo periodo di saldi per ultima il 31 Marzo.

Manca quindi poco all’inizio dei saldi e bisogna tenersi pronti a non farsi sfuggire le occasioni che ci aspettano nei negozi fisici delle città e in quelli online.

I saldi invernali 2023 online

Da poco on-line è stato possibile sfruttare i saldi del Black Friday e del Cyber Monday, ma c’è chi pensa già ai saldi invernali del 2023.

L’economia italiana ha visto di certo un momento buio, ma l’appuntamento con i saldi di fine stagione è sempre un momento di gioia per gli italiani. C’è chi preferisce fare acquisti direttamente in negozio, così da poter provare la merce e toccarla con le proprie mani. Ormai diverso tempo però, molti preferiscono acquistare tutto online. Dall’abbigliamento, alle calzature, agli oggetti tecnologici, fino ai libri è tutto messo a disposizione sul web.

Internet fornisce infatti una vasta scelta per tutti. Per la gioia degli appassionati dell’acquisto on-line i saldi 2023 sbarcheranno anche sul web. Sembra infatti che qui i saldi partiranno anche qualche giorno prima rispetto ai negozi fisici, ma ovviamente è una scelta del singolo sito.