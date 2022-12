Meteo Giuliacci, irrompe la Niña: quali sono le regioni a rischio

Per via de La Nina, l’Italia sta per ricevere un’ondata di gelo come non la si vedeva da anni. Ecco le regioni a rischio secondo il meteo di Giuliacci.

Tra qualche giorno entreremo nel vivo del periodo delle feste e con questo arriverà anche l’inverno che ci terrà compagnia fino all’arrivo della Primavera e dei primi segni di miglioramento sul clima.

A partire dallo scorso mese, le temperature che hanno attanagliato l’Italia dopo un’estate calda come non la si vedeva da 222 anni hanno cominciato a diminuire lasciando il posto a piogge, nubifragi e nevicate.

Meteo: ecco cosa accadrà nell’inverno 2022-2023

Un vero e proprio cambiamento climatico visto che nei mesi precedenti c’erano stati grandi problemi che hanno riguardato la siccità a tal punto che la mancanza di acqua ha creato non pochi problemi sui raccolti.

Ma nelle scorse settimane, il gelo sembra si stia facendo sempre più predominante sulla nostra Penisola grazie anche al fenomeno de La Nina che ha coinvolto gran parte dell’Europa, tra cui anche l’Italia.

Questo fenomeno altro non è che l’antitesi de Il Nino, che invece riscalda la superfice terrestre e altro non è che il raffreddamento delle coste oceaniche che porta basse temperature.

Il suo spostamento sul nostro Paese ha fatto si che si registrassero delle temperature invernali e sembra che nei prossimi mesi queste si abbasseranno notevolmente di qualche grado.

Questo comporterà un inverno molto gelido in Italia, a tal punto che gli esperti hanno dichiarato che potremmo trovarci difronte ad una stagione fredda come non la si vedeva dal 2021.

Le previsioni di Meteo Giuliacci

Ma questo, come dichiarato dal sito Meteo Giuliacci, non è dovuto alla presenza de La Nina che non inciderà molto sull’inverno ma bensì dal Vortice Polare ossia una fattispecie di trottola che gira intorno al Polo per poi spargersi in tanti pezzi.

Più questo vortice è compatto e più probabili sono le possibilità che sull’Italia possano esserci episodi di basse pressioni e in particolar modo le regioni interessate sono quelle settentrionali.

In questa parte d’Italia, infatti, ci sono stati episodi piovosi e freddi mentre al meridione abbiamo avuto episodi di pioggia ma il clima è rimasto mite e ha dato spazio anche a giornate soleggiate.

Di conseguenza, con la presenza di questo Vortice Polare, i prossimi mesi potrebbero essere molto gelidi e specialmente al Nord nelle regioni del Trentino Alto Adige così come anche in Lombardia e nel Triveneto potremmo avere delle nevicate abbondanti.

Queste potrebbero anche interessare la zona Abruzzese, mentre in Puglia e in Basilicata potrebbero verificarsi giornate colpite dal gelo anche se rispetto ad altre regioni questo freddo potrebbe essere più mite.

C’è da dire che queste sono solo delle previsioni e che quindi non c’è nessuna certezza e che è sempre meglio consultare le previsioni metereologiche giorno per giorno o a ridosso del periodo dove ci è utile conoscere le condizioni meteo.

In questo modo, potremo capire se uscire con l’ombrello o addirittura evitare di mettere il naso fuori casa per via di una tormenta di neve o di un nubifragio e organizzare al meglio le nostre vacanze.