Grande domenica per la Ferrari che in Gran Bretagna conquista una vittoria importante con il primo posto dello spagnolo Sainz, bravo a confermarsi dopo la pole position conquistata, quarto posto per Leclerc, solo settimo Verstappen



Trionfa la Ferrari di Carlos Sainz al termine di un Gran Premio gestito alla grande dal pilota spagnolo che dimostra la sua superiorità conquistano prima la pole position poi la vittoria nel decimo Gran premio della stagione.



Gara amara per il monegasco Charles Leclerc che chiude gli ultimi 10 giri con le gomme dure usate e perde ben tre posizioni non riuscendo a capitalizzare il vantaggio acquisito inizialmente e non riuscendo a regalare alla rossa quella che sarebbe stata una storica doppietta!

Sainz, vittoria da campione!

Eccolo Carlos Sainz, lo spagnolo risponde da campione a qualche critica di troppo subita nelle ultime settimane e porta la Ferrari ad un trionfo importantissimo in chiave mondiale con la scuderia di Maranello che accorcia la distanza sulla Red Bull nella classifica generale e si prepara ad un finale da sogno!

Unica nota negativa nella giornata della Ferrari l’ennesimo errore ai box che compromette la gara di Leclerc che chiude gli ultimi dieci giri con le gomme dure usate perdendo il margine di vantaggio e uscendo dal podio sorpassato prima da Perez, poi dal padrone di casa Lewis Hamilton.

I due ferraristi riescono comunque a guadagnare punti preziosi sul leader del mondiale Max Verstappen, costretto ad accontentarsi del settimo posto, ma chiudono tra i rimpianti per una doppietta che per larghi tratti della gara sembrava più che possibile.

Rimane la netta sensazione di una Ferrari finalmente veloce e competitiva su ogni circuito che però continua a pagare le tante ingenuità commesse contro una Red Bull che, nonostante le tante difficoltà, non commette mai errori ed anche oggi limita i danni con il buon secondo posto di Perez.

Seconda ottima gara consecutiva per l’inglese Lewis Hamilton che, grazie ad un sorpasso nei giri finale ai danni di Leclerc, si prende il podio conquistano il terzo punto nel circuito a lui più caro.

Grande gioìa per il muretto della Ferrari all’arrivo di Carlos Sainz che non ha deluso le attese disputando una gara finalmente solida e di personalità riuscendo a mettere in mostra tutto il suo talento.

Il mondiale rimane più aperto che mai e la Ferrari ha l’obbligo ed il dovere di credere fino alla fine alla rimonta sul campione del mondo in carica Max Verstappen!