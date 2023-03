Sai qual è la regione meno inquinata d’Italia? Sorpresa inaspettata sul podio

È sorprendente, infatti è questa la regione meno inquinata in Italia. I fattori ne hanno determinato il podio e l’aria pulita.

L’inquinamento è la piaga di questo periodo storico, non solo dovuto alle emissioni delle industrie ma anche delle auto e altri fattori determinanti. Una grande minaccia per il mondo creata dalle mani dell’uomo, che impatta sulla natura e gli animali oltre che sul futuro degli esseri viventi.

La qualità dell’aria sta migliorando man mano nel tempo, con emissione dei principali inquinanti che l’Unione Europea ha intercettato per debellare entro il 2030. L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha stimato che – solo nel 2019 – il 97% della popolazione è stata esposta direttamente al particolato dannoso a livelli molto alti. Tuttavia, questa è la regione meno inquinata in Italia ed è sorprendente.

Inquinamento in Italia: stime e fattori

La AEA – Agenzia Europea per l’Ambiente – nella sua analisi ha messo in evidenza il quadro preoccupante per l’Italia e l’Europa. La qualità dell’aria non è delle migliori e l’inquinamento è uno dei fattori predominanti a cui fare particolare attenzione.

Secondo i dati riportati, in un solo 3% delle città europee sotto esame si respira aria buona e la qualità è ottimale. In 11 città le polveri sottili sono in bassa concentrazione e nessuna di queste è in Italia.

L’Europa si sta avvicinando sempre di più al 2030 e non è proprio una situazione green quella che si sta presentando agli occhi degli esperti. Dati che non rassicurano e mettono l’accento su stili di vita e modalità che devono di nuovo cambiare per eliminare l’inquinamento.

È indubbio che non sia una situazione facile da attuare concretamente, con una serie di problematiche messe a punto dai vari esperti e dai Governi a livello europeo e mondiale.

Regione meno inquinata in Italia: aria pulita e mare cristallino

Nonostante questi dati disarmanti, ci sono anche delle Regioni e delle città che si stanno avvicinando all’essere rispettose dell’ambiente, con la qualità dell’aria ottima e polveri sottili quasi pari allo zero.

I venti non sono sempre favorevoli, in una città già inquinata infatti sono i vettori principali per trasportare le polveri sottili velocemente anche in altre parti in Italia così come nel resto del mondo. Non solo cattive notizie, infatti secondo le stime sarebbe la Sardegna la regione meno inquinata in Italia.

Nello specifico, la città di Sassari è risultata essere sul podio per la qualità dell’aria oltre che del mare e del territorio quasi privo di inquinamento (o comunque con dati bassi). La città del Nord Sardegna rappresenta un’oasi felice sotto tutti i punti di vista.

Non sono da meno Livorno e Catanzaro, mentre città come Salerno e Grosseto si trovano un pochino più in basso della classifica europea.

L’obiettivo principale è che tutte le città diventino ecosostenibili, cercando di attuare una serie di strumenti e provvedimenti utili per eliminare l’inquinamento dell’aria e dei rifiuti. Un traguardo ambizioso, ma doveroso per un futuro roseo.