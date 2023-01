Sai cosa succede se clicchi il 2470 sul cellulare? Non potrai farne a meno

By

2470: componi questo numero sul tuo cellulare e scopri che cosa succede: ti garantiamo che non potrai farne più a meno. Hai già provato questo codice segreto? Se la risposta è no, allora affrettati subito!

Hai mai digitato il numero 2470 sul tuo cellulare? Si attiva una funzione che ti cambierà la vita. Ecco perché non potrai più farne a meno. Hai fatto la prova del nove?

Dipendenza dai cellulari: come gli smartphone hanno cambiato la nostra vita

Viviamo in una era super tecnologica in cui i bambini nascono già con un esempio di tecnologia che fino a qualche anno fa era impensabile. I più piccoli sono già esperti utilizzatori di smartphone e PC.

Se da un lato questo approccio tecnologico non è sicuramente negativo, dall’altro però rischia in taluni casi di essere eccessivo. Spesso la tecnologia finisce per sopraffare qualsiasi altro interesse di adulti e piccini, allontanandoci da tutto e tutti e creando, talvolta, una realtà parallela alla nostra.

Si parla ultimamente di una dipendenza, in particolare dagli smartphone che hanno invaso il nostro mondo e cambiato la nostra vita. Alleati sul lavoro ma anche in altri aspetti della quotidianità, rinunciare ai cellulari è impossibile.

Molteplici le funzioni che facilitano le nostre giornate. Per esempio, hai mai provato a digitare il numero 2470 sullo schermo del tuo telefonino? Si sblocca una funzione che sicuramente ti farà rimanere a bocca aperta.

2470: digita questo numero e scopri che cosa succede

Rinunciare ai cellulari è assolutamente impossibile. Grazie alle loro funzioni, essi sono entrati a far parte della nostra quotidianità e ammettiamolo: ci facilitano non poco la vita.

Tra i dispositivi Android e gli iPhone, i primi sono quelli che presentano delle funzioni nascoste che possono sbloccarsi con l’attivazione di determinati numeri da comporre sul cellulare.

Per esempio, hai mai provato a digitare il numero 2470 sullo schermo del tuo cellulare Android? Non ha idea di che cosa può succedere. Se sei un esperto in tecnologia e adori smanettare sui cellulari e pensi soprattutto di conoscere ogni segreto del tuo dispositivo, oggi ti ricrederai.

Spesso gli Android presentano alcune funzionalità nascoste che solo in pochi conoscono. Digitando alcuni codici segreti, puoi attivare delle funzioni specifiche che miglioreranno la resa e la funzionalità del tuo dispositivo tecnologico.

Curioso di sapere che cosa succede se digiti il numero 2470 sul tuo schermo? Se al momento non hai con te un cellulare e dunque non puoi effettuare la prova, stai tranquillo, te lo diciamo noi cosa accade: con queste cifre si va a disattivare o riattivare l’audio della fotocamera del telefono.

Il codice corretto da digitare è il seguente: *#2470#. A che cosa può servirti sbloccare questa funzione? Essa potrebbe essere utile, per esempio, in luoghi tranquilli dove questo rumore potrebbe diventare fastidioso.

Con la digitazione di questo codice, puoi dunque disattivare o attivare in un battibaleno i segnali acustici della fotocamera del tuo Android. Sicuramente è una soluzione più veloce rispetto alla ricerca di questa funzione tramite le impostazioni.

E tu, conoscevi questo codice segreto in grado di sbloccare questa funzionalità utilissima? Ce ne sono anche tanti altri che potrebbero destare sorpresa. Per esempio, se hai bisogno di scoprire il numero Imei o il seriale del tuo cellulare, ti basterà digitale #06# e in un battibaleno la lunga lista di numeri che identifica il tuo cellulare apparirà davanti ai tuoi occhi.

O ancora, se necessiti di scoprire la versione del firmware del tuo telefono, dovrai digitare *#44336# evitando dunque di scervellarti nelle impostazioni, talvolta complicatissime, da gestire. Sapevi di questi codici super utili?