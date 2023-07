Sai chi è il più ricco tra questi 3 pendolari? Quasi nessuno riesce ad azzeccare

By

Riesci a capire chi è il più ricco fra questi 3 pendolari? Prova a dare la soluzione, la maggior parte non ci riesce.

Una vacanza ha portato una vera fortuna a due amiche che per errore hanno preso un aereo in cui c’era un miliardario. Scopriamo cosa è successo!

Il più ricco tra questi 3 pendolari: Kim e Ashley sbagliano aeroporto

Due amiche molto legate, Kim e Ashley, hanno deciso di andare in vacanza assieme. Come destinazione hanno scelto l’Italia, Paese meraviglioso, noto per i suoi capolavori e il buon cibo. Le due amiche sono state fortunate a trovare dei biglietti a poco prezzo e hanno scelto il volo che partiva alle 10 del mattino.

Purtroppo, quando sono arrivate in aeroporto, hanno capito che lo scalo era quello sbagliato. Rimanevano solamente due opzioni per raggiungere la loro destinazione di vacanza: prendere un treno al alta velocità e raggiungere lo scalo giusto, oppure rimanere in quell’aeroporto e acquistare i biglietti per il volo successivo.

Guardando l’orologio le due amiche si accorsero che erano le 9 e 55, quindi non avrebbero fatto in tempo ad arrivare, perciò hanno scelto la seconda opzione. Nell’attesa le due donne decisero di andare al bar dell’aeroporto per prendere un caffè.

I posti disponibili erano quelli in business class

Quando giunse il momento di salire sull’aereo, l’hostess disse a Kim e Ashely che i posti in classe economica non erano disponibili, erano praticamente esauriti. Così ha offerto loro due posti in business class, categoria che ha un costo più elevato.

Le ragazze notarono in quella zona dell’aereo tre persone e quando l’hostess servì loro del succo di frutta disse che erano fortunate perché viaggiavano accanto ad una persona italiana molto facoltosa. Ma quale delle tre era la persona più ricca? Le due ragazze cercarono di valutare lo status di quelle persone guardando alcuni dettagli.

Dalla loro valutazione la donna bionda che stava sorseggiando il suo drink non era certamente quella più ricca perché indossava un cappotto in poliestere 100%. La donna era molto affascinante e poteva essere certamente benestante, ma l’abbigliamento la escludeva dalla rosa dei candidati.

L’uomo che indossava l’abito scuro era senz’altro elegante, il vestito era di buona fattura, ma le scarpe erano di basso costo. Pareva impossibile che un miliardario andasse in giro con un vestito elegante e un paio di scarpe economiche e usurate.

Il miliardario era la persona con l’abito più buffo

Il probabile candidato ad essere il più ricco fra i tre era invece un buffo signore, che indossava abiti sgargianti e in stile casual, ma in compenso aveva al polso un orologio che sembrava d’oro. Kim e Ashley sedevano dietro la signora bionda, che ad un tratto si mise a chiacchierare con loro e raccontò di aver visitato di recente un’isola esotica con gli amici.

Quando la signora andò in bagno le due ragazze capirono che era una bugiarda perché aveva photoshoppato le foto sul suo cellulare. Ad un tratto la donna bionda cominciò a tossire e svenne, finendo fra le braccia del signore buffo che per le ragazze era il miliardario.

Il più ricco tra i 3 pendolari: Kim ha vinto 5 milioni di dollari

L’uomo stava per chiedere aiuto ma le due amiche rivelarono che la donna stava fingendo perché era ossessionata dal miliardario.

Infatti, nella sua borsa c’erano foto dell’uomo e articoli di giornale. Quando venne il momento del pranzo il miliardario propose a Kim di fare un gioco: delle tre scatole che stavano davanti a lei quale conteneva il pasto?

Kim indovinò, era nella seconda scatola, ma all’interno oltre al cibo trovò anche una carta di credito. Il miliardario si congratulò con lei perché aveva vinto 5 milioni di dollari. Felici, le due amiche giunsero a Roma e presero una villa per trascorrere le vacanze, adesso con tutti quei soldi se la potevano permettere!

Un viaggio che sembrava sbagliato fin dall’inizio ha portato la fortuna a Kim che ha gioito per questa vincita milionaria!