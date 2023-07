Giovanni Allevi e la lotta contro il tumore: “Medito per sopportare il dolore”

Allevi ha condiviso un nuovo scatto poche ore fa in cui racconta ai suoi followers come affronta il dolore suscitato dalla malattia che sta affrontando.

Dal 2022 l’artista combatte con un mieloma che ha causato diverse fratture ossee che non sono operabili e per questo gli causano ogni giorno molto dolore fisico.

Giovanni Allevi sfrutta la meditazione per allontanare il dolore della malattia

Il Maestro della musica classica, Giovanni Allevi, da tempo si trova a combattere contro un tumore mieloma che lo costringe a letto e per cui deve fare delle continue cure.

Durante questo periodo di malattia che ha interessato il Maestro più volte ha utilizzato i social, in particolare Instagram, per condividere parte della sua vita con i suoi fan ma anche con i suoi followers.

Molto spesso ha raccontato nei suoi post di rivolgersi a Dio e di utilizzare la meditazione nel tentativo di alleviare il dolore che causa la malattia.

Poche ore fa ha voluto postare un nuovo messaggio sul suo canale Instagram per aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni di salute e sui modi che utilizza per poter trovare un po’ di benessere e avere pensieri positivi anche in questo momento così duro nella sua vita.

Lo scatto fotografico condivo mostra Giovanni Allevi a letto con il suo gatto, nella didascalia si legge:

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve e io divento Nulla.”

Ha poi proseguito aggiungendo : “Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni <3”.

La lotta contro il mieloma

Giovanni Allevi aveva scoperto la sua malattia nel giugno del 2022 e l’aveva annunciata al suo pubblico il 18 giugno del 2022. Poche parole per dire cosa avevano trovato i medici: “ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”.

L’annuncio era stata fatto su Instagram condividendo la sua paura e la sua angoscia per ciò che questo comportava non solo per lui ma anche per tutte le persone che sono nella sua vita, famigliari e amici, e poi per tutte le persone che da tempo lo seguono con amore.

Per lui la medicina migliore era sempre stata la sua amata musica questa volta però sapeva bene di non poterla utilizzare per salvarsi. Con il passare del tempo non ha mai smesso di tenere informati i suoi fan sul suo stato di salute.

Un altro messaggio importante era stato condiviso nel giorno di Pasqua, questo aprile 2023, da quanto riportava il Maestro gli ultimi esami eseguiti erano andati bene: “Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande!”

Nonostante questo però il tipo di mieloma che ha colpito l’artista è insidioso, come lui stesso ha raccontato ha lasciato delle fatture ossee che non sono operabili e questo gli causa un grande dolore fisico che affronta ogni giorno.

La sua vita pubblica è ormai praticamente inesistente a causa dello stop forzato per il tumore ma questo non gli ha impedito di continuare a comporre.

Come lui stesso ha più volte affermato ai suoi fan sta lavorando a nuove composizioni che presto si augura di far ascoltare al mondo intero.