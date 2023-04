Sai a cosa servono le spazzole sulle scale mobili? Le pulizie non c’entrano nulla

Spazzole sulle scale mobili, sai a che cosa servono? Forse non ci crederai, ma non hanno nulla a che fare con le pulizie. Svelato finalmente il segreto relativo alla alloro utilità. Ecco cosa scoprirai di strabiliante oggi.

Ti è mai capitato di notare, mentre sei sulle scale mobili, delle spazzole laterali ai gradini? Ebbene, sappi che esse non sono lì per una questione di pulizia. Ecco a che cosa servono.

Scala mobile: chi l’ha inventata e per quale ragione

I centri commerciali ma anche i negozi disposti su più livelli, metropolitane e aeroporti, presentano il più delle volte le famose scale mobili. Si tratta per l’appunto di strutture meccaniche ed elettriche in grado di trasportare persone a livelli diversi di altezza.

Composte da gradini che si formano verso l’alto o verso il basso, a seconda dello scopo della direzione, sono comodissime da utilizzare. Tu sai chi le ha inventate? Nel 1897 fu Jess Reno a brevettarle. La prima scala mobile fu realizzata però a New York solo nel 1900.

Come funziona? Attraverso un motore elettrico che permette il movimento di un ingranaggio, ossia una catena che permette all’ingranaggio stesso di formare i gradini su cui poi le persone stazionano per raggiungere i piani diversi di negozi, esercizi commerciali e non solo.

Generalmente, la velocità di una scala mobile è di un 1Km/h. Non è molto complessa la struttura di una scala mobile ma se la noti con attenzione, puoi vedere un dettaglio particolare. Hai fatto mai caso alle spazzole laterali? Sappi che esse non servono per la pulizia.

Spazzole sulle scale mobili: ecco a cosa servono

Ogni giorno ci ritroviamo a stazionare sulle scale mobili. Presenti nei centri commerciali ma anche negli aeroporti o nelle metropolitane, ormai fanno parte della nostra vita. Il loro meccanismo, lo abbiamo accennato poco sopra, non è complicato da comprendere.

Si tratta di una struttura che funziona tramite degli ingranaggi che generano dei gradini che vanno verso l’alto o verso il basso, a seconda della direzione da prendere. Hai mai notato però che proprio in prossimità dei gradini ci sono delle spazzole?

Ebbene sappi che esse non servono per tenerle pulite. Svelato finalmente il mistero: le spazzole servono per proteggere chi le scale mobili le utilizza. Devi sapere infatti che in passato, le scale mobili non erano dotate di queste spazzole laterali e tanti incidenti si sono verificati.

Molte le persone che sono scivolate o i cui piedi si sono incastrati tra i gradini e il contorno della scala mobile. Ecco perché i progettisti hanno deciso di collaborare con dei tecnici per cercare di risolvere questo problema: nascono così le spazzole che vengono installate sui lati delle scale mobili esclusivamente per questioni di prevenzione e sicurezza.

Esse dunque non servono ovviamente a pulire i gradini né a lucidare le nostre scarpe ma vanno a proteggere chi queste scale le utilizza. Il loro funzionamento poi è davvero intelligente.

Il posto in cui sono state posizionate permette anche agli oggetti che eventualmente cadono dalle mani o dalle tasche delle persone, di non andare a finire nel meccanismo e quindi evitano di danneggiarlo.

Queste spazzole poi ci proteggono anche quando siamo troppo vicini al muro evitando il nostro scivolamento accidentale e soprattutto facendo in modo che i vestiti e in particolare i pantaloni, non si attacchino ai meccanismi metallici della scala mobile.

Anche se queste spazzole svolgono una funzione di sicurezza, bisogna sempre stare attenti: il pericolo è sempre dietro l’angolo. Tante le persone che ancora oggi si ritrovano bloccate o intrappolate sulla scala mobile per via dei tessuti che restano incastrati proprio in prossimità dei gradini.

Tu eri a conoscenza di questa particolarità? Se fino ad oggi anche tu hai sempre pensato che le spazzole sulle scale mobili servissero per la loro pulizia, ora hai scoperto finalmente la loro reale utilità. Siamo sicuri che anche tu guarderai ora questo “ascensore moderno” con occhi diversi.